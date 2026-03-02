GRANOS: soja y trigo caen, operadores miran más allá de la situación en Irán

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 2 mar (Reuters) -

Los futuros de la soja y el trigo de la Bolsa de Comercio de Chicago bajaban el lunes, ya que los operadores dejaron de centrarse en el estallido del conflicto militar en Oriente Medio, que había provocado una ola de cobertura de posiciones cortas y había proporcionado un impulso adicional a la soja, dijeron analistas. El trigo más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago caía 15,25 centavos a 5,7625 dólares el bushel a las 17:20 GM. El maíz siguió la tendencia bajista del trigo y caía 4,75 centavos a 4,44 dólares el bushel, mientras que la soja caía 10 centavos a 11,6075 dólares el bushel.

«Hubo una cobertura de posiciones cortas geopolíticas antes de la guerra y ahora se está viendo cómo el mercado se estabiliza», afirmó Dan Basse, presidente de AgResource Company.

Anteriormente, la soja siguió las ganancias del aceite de soja durante la sesión nocturna, que subió junto con los precios del crudo en medio del conflicto en Oriente Medio, mientras Irán e Israel intensificaban sus ataques mutuos.

El lunes por la mañana, los operadores del mercado volvieron a centrarse en las dudas sobre si China comprará 8 millones de toneladas métricas adicionales de soja estadounidense, dado el deterioro de las relaciones entre ambos países.

China condenó el domingo el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en un ataque aéreo estadounidense-israelí, lo que avivó la incertidumbre en el mercado y aumentó la preocupación de que el viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China no se produzca según lo previsto.

«Si no tenemos 8 millones de toneladas métricas, los precios volverán a los niveles del 4 de febrero, cuando empezó todo esto», afirmó Basse.

La soja estadounidense no es competitiva en el mercado mundial debido a la cosecha récord de Brasil y a las condiciones meteorológicas favorables en ese país.

Los futuros del trigo también caían, ya que el repunte de la cobertura de posiciones cortas se agotó al aliviarse las preocupaciones sobre el estrés de la cosecha de trigo de invierno gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas en Estados Unidos y al reenfoque en la abundante oferta mundial de trigo. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Michael Hogan en Hamburgo, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín. Editado en español por Javier Leira)