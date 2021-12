Granos-trigo cae a mínimo en un mes tras reporte de usda que anticipa una mayor cosecha mundial

(Actualiza tras reporte del USDA. Cambia redacción.)

Por Mark Weinraub

CHICAGO, EEUU, 9 dic (Reuters) - Los futuros del trigo estadounidense cayeron el jueves a un mínimo de un mes, después de que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) pronosticó una producción y unas existencias mundiales mayores de lo esperado en un informe mensual que reforzó la reciente racha de noticias bajistas.

* Los futuros del maíz y de la soja siguieron la baja del trigo, pero rápidamente se recuperaron de mínimos por compras especulativas y técnicas tras los datos del USDA, que, según operadores y analistas, fueron en gran medida neutrales para las dos materias primas.

* El organismo elevó su previsión de existencias finales de trigo en el mundo en 2,38 millones de toneladas, más de lo previsto, debido a mejores perspectivas de producción de Australia, Canadá y Rusia, el principal exportador.

* El temor al daño al trigo australiano por las lluvias y las restricciones rusas a las exportaciones habían alentado una reciente subida de los precios del trigo hasta alcanzar máximos de varios años.

* "El clima australiano ha mejorado y Rusia no ha limitado sus exportaciones (de trigo) como habíamos estado hablando (...) Este informe no debería ser una sopresa, pero ahora lo estamos viendo sobre el papel. Quien no lo sabía, ahora lo sabe", dijo Ted Seifried, estratega jefe de agricultura del Grupo Zaner.

* El trigo para marzo de la Bolsa de Chicago bajaba 17 centavos a 7,7750 dólares el bushel a las 1822 GMT, tras haber tocado antes un mínimo para el contrato más activo desde el 9 de noviembre. El contrato rompió el soporte técnico de su media móvil de 50 días, acelerando las ventas.

* El maíz para marzo subía 1 centavo a 5,8825 dólares por bushel, un máximo de una semana y media, mientras que la soja para enero se mantenía sin cambios a 12,61 dólares por bushel.

* El USDA dejó sin cambios sus perspectivas para las existencias finales de maíz y soja en Estados Unidos, en 340 millones de bushels y 1.493 millones de bushels, respectivamente. Los analistas esperaban, en promedio, menores existencias de maíz y mayores de soja.

* La agencia también incrementó las existencias finales de maíz en todo el mundo debido a las mayores cosechas de Ucrania y la Unión Europea y a la menor cosecha de China, y recortó los suministros mundiales de soja. (Reporte de Mark Weinraub en Chicago. Editado en español por Javier Leira)