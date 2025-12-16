GRANOS - Trigo cae a piso de casi dos meses en Chicago por presión de oferta y negociación por Ucrania

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO, EEUU, 16 dic (Reuters) - Los futuros de trigo de la Bolsa de Comercio de Chicago extendieron sus pérdidas por tercera sesión el martes, cayendo a nuevos mínimos y el contrato más activo con precios no vistos desde fines de octubre, ya que las cosechas excelentes en Argentina y Australia pusieron de relieve la abundante oferta.

* La Bolsa de Granos de Rosario elevó la semana pasada su estimación de producción para Argentina a 27,7 millones de toneladas métricas desde 24,5 millones de toneladas, mientras que Australia está en camino de lograr su tercera mayor cosecha.

* Los avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania también pesaron sobre los mercados de granos, dijeron analistas. Ucrania es un importante exportador de maíz y trigo.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) caía un 2,26%, a US$5,09 el bushel a las 1811 GMT, tras tocar su nivel más bajo desde el 23 de octubre en US$5,0750.

* La debilidad en el mercado del trigo se extendió a los futuros del maíz, en un contexto de preocupación de que la oferta de trigo más barato podría reducir la demanda de maíz como alimento para el ganado, dijeron operadores.

* La soja cayó a un piso en siete semanas debido a la preocupación por la demanda de exportación estadounidense y las expectativas de una cosecha excelente en Brasil.

* Los operadores se han mostrado decepcionados por el ritmo de las compras chinas de soja estadounidense desde las conversaciones comerciales de finales de octubre entre Washington y Pekín.

* El maíz CBOT bajaba un 0,68%, a US$4,3675 por bushel, tras haber caído a un mínimo de tres semanas el lunes, y la soja CBOT bajaba un 1%, a US$10,61 el bushel.

* En tanto, el procesamiento de soja en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en noviembre, pero aun así fue un récord para el mes, según la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA). (Reporte adicional de Peter Hobson en Camberra y Gus Trompiz en Paris; editado en español por Javier Leira)