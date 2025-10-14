Granos: trigo cae a su nivel más bajo en cinco años por el aumento de las exportaciones rusas

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 14 oct (Reuters) - Los futuros del trigo en Chicago cayeron el martes a su menor nivel en cinco años por la abundante oferta mundial, antes de recuperarse más tarde en la sesión.

* Rusia, principal exportador de trigo, ha acelerado los envíos en los últimos meses tras un comienzo lento, y la presión de las cosechas mundiales ha ido en aumento.

* Los futuros del maíz registraron altibajos, pero se mantuvieron bajo la presión de la cosecha estadounidense en curso, mientras que los operadores de soja seguían sin saber si un posible acuerdo comercial entre Washington y Pekín reactivaría las compras chinas de la oleaginosa estadounidense.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago subía 3 centavos a US$4,9975 por bushel a las 1620 GMT después de tocar su mínimo desde agosto de 2020 a US$4,9275 por bushel.

* La soja perdía 2,75 centavos a US$10,0575 el bushel y el maíz subía 1,25 centavos a US$4,12 el bushel.

* La consultora Sovecon elevó la semana pasada su estimación de la producción rusa de trigo de 87,2 millones de toneladas a 87,8 millones, como reflejo de los rendimientos récord de Siberia.

* Los operadores también esperan que las grandes cosechas de Argentina y Australia lleguen al mercado en los próximos meses. Las condiciones de los cultivos en la mayoría de los principales productores de trigo han sido benignas este año, aunque las lluvias constantes en algunas partes de China están perturbando su cosecha.

* En la soja, la atención se centra en China, que ha detenido las compras a Estados Unidos y está comprando a Sudamérica. El presidente Donald Trump pareció el fin de semana desvanecer las esperanzas de un acuerdo comercial, pero él y otros funcionarios estadounidenses han suavizado su retórica.

* "Las cosas aún no están mejorando significativamente con China", dijo Sherman Newlin, corredor de Risk Management Commodities. "La gente está esperando que tal vez ocurra algún tipo de acuerdo comercial".

* Mientras tanto, un cierre gubernamental en curso en Washington que ha privado a los actores del mercado de datos cruciales sobre las exportaciones, la demanda y el progreso de la cosecha ha hecho que los operadores sean cautelosos a la hora de hacer grandes movimientos en el mercado. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Peter Hobson; Editado en español por Natalia Ramos)