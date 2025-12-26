GRANOS - Trigo cae antes de las conversaciones de paz del fin de semana entre Trump y Zelenski

Por Heather Schlitz

CHICAGO, EEUU, 26 dic (Reuters) - Los futuros del trigo en la bolsa de Chicago bajaban el viernes después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que se reunirá el domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para continuar las conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania.

* Los futuros del trigo habían subido a principios de semana por las preocupaciones sobre la escalada bélica en la zona de exportación del mar Negro.

* Los futuros del maíz y la soja subían y bajaban porque el escaso comercio del viernes provocaba volatilidad en el mercado.

* El contrato de trigo más activo de la Bolsa de Chicago bajaba 3,15 centavos, a US$5,1825 por bushel.

* "La reunión de este domingo está quitando un poco de impulso al trigo de Chicago hoy; se esperan que pueda haber algún progreso para llegar a un acuerdo comercial", dijo Randy Place, analista de Hightower Report.

* La soja CBOT bajaba 4 centavos, a US$10,7250 el bushel. El maíz perdía 1,75 centavos, a US$4,4950 el bushel.

* El comercio ha sido poco después del festivo de Navidad y de antes del fin de semana y del final de año, con muchos operadores recogiendo beneficios y saliendo del mercado. La falta de noticias frescas en el maíz y la soja también ha dado a los agentes del mercado pocos incentivos para negociar.

* La abundante oferta mundial de soja ha mantenido a raya los futuros del grano, mientras que la fuerte demanda de maíz estadounidense ha sostenido un soporte para los futuros del maíz. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago; Edición de Shailesh Kuber. Editado en español por Natalia Ramos)