GRANOS: Trigo cae tras alcanzar máximos de seis semanas por preocupación sobre cosechas en EE. UU. y Rusia

Por Tom Polansek

CHICAGO, 26 ene (Reuters) - Los futuros del trigo del Mercado de Chicago retrocedieron tras alcanzar el lunes máximos de seis semanas, al disminuir la preocupación por el frío que amenaza a las cosechas estadounidenses y rusas

* Los futuros del maíz y la soja también retrocedieron desde máximos de varias semanas

* La atención de los operadores se centró en el clima, después de que una fuerte tormenta invernal azotara Estados Unidos durante el fin de semana. El frío extremo probablemente dañó los cultivos de trigo de invierno en la mayor parte de Nebraska, junto con el extremo noroeste de Kansas y el noreste de Colorado, dijo la empresa meteorológica Vaisala

* Sin embargo, la nieve benefició al trigo de invierno en otras zonas al aumentar los niveles de humedad y proporcionar una cubierta para proteger los cultivos de las gélidas temperaturas, dijeron los meteorólogos. "Ha nevado más de lo previsto", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities

* La extensa capa de nieve en Rusia también atenuó las preocupaciones sobre daños significativos en los campos por el intenso frío en el mayor país exportador de trigo del mundo

* El trigo más activo de Chicago bajaba 7,25 centavos a US$5,2225 el bushel a las 1725 GMT tras haber subido antes a su nivel más alto desde el 12 de diciembre a US$5,3325

* "Las temperaturas heladas, la nieve y el hielo afectaron a gran parte de EE.UU. durante el fin de semana, poniendo en riesgo parte del trigo de invierno", dijo la plataforma de inteligencia de mercado CM Navigator en una nota. "Llevará tiempo evaluar los daños reales"

* Los futuros de la soja cayeron 5,5 centavos a US$10,6225 el bushel tras alcanzar el nivel más alto desde el 29 de diciembre

* Los futuros del maíz cayeron 2,25 centavos a US$4,2825 el bushel tras alcanzar el nivel más alto desde el 12 de enero, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó datos sobre las cosechas que fueron bajistas para los precios de los cereales y la soja

(Reportajes de Tom Polansek en Chicago, Daphne Zhang en Pekín, Naveen Thukral en Singapur y Michael Hogan en Hamburgo, Editado en español por Juana Casas)