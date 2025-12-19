GRANOS - Trigo cotiza cerca de mínimos contractuales por abundante oferta mundial

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 19 dic (Reuters) - Los futuros del trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) oscilaron el viernes, pero se encaminaban a su mayor caída semanal desde junio, ya que la abundante y barata oferta mundial mantuvo los precios cerca de un mínimo de ocho semanas.

* Los futuros de la soja caían por sexto día consecutivo, alcanzando su precio más bajo desde el 24 de octubre, ya que los especuladores siguieron deshaciendo posiciones largas debido a la abundante oferta y a las dudas sobre la demanda china.

* El maíz retrocedió tras dos días de avances, impulsado por el dinamismo de las exportaciones estadounidenses.

* El contrato de trigo más activo en CBOT se mantenía sin cambios en US$5,0775 por bushel a las 1630 GMT.

* En un año de abundancia para los cereales, las grandes cosechas de trigo en curso en Argentina y Australia están vertiendo nueva oferta en el mercado.

* Las primeras perspectivas para las cosechas del próximo año parecen favorables, y el principal exportador, Rusia, prevé una producción récord de 90.000.000 de toneladas métricas, informaron el jueves fuentes oficiales.

* La soja CBOT caía 4 centavos a US$10,4825 el bushel. El maíz CBOT bajaba 1,5 centavos a US$4,43 el bushel.

* La incertidumbre sobre cuándo cumplirá China su objetivo de comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidense en el marco de la tregua comercial entre Pekín y Washington ha afectado al mercado de la soja, sobre todo antes de lo que se espera que sea otra abundante cosecha brasileña a principios de 2026.

* El viernes por la mañana, los exportadores vendieron 134.000 toneladas métricas de soja de Estados Unidos a China, dijo el Departamento de Agricultura (USDA) en un sistema de información diaria.

* El clima favorable para la cosecha en Brasil, uno de los principales exportadores de soja, también ha frenado los precios. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago; reporte adicional de Peter Hobson en Camberra, Gus Trompiz en Paris y Daphne Zhang en Pekín. Editado en español por Javier Leira)