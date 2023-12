Por Brendan O'Brien

CHICAGO, 5 dic (Reuters) - Los futuros del trigo de Chicago subían el martes, prolongando un ascenso de seis días hasta máximos no vistos en más de tres meses, después de que el Gobierno estadounidense anunciara otra cuantiosa venta privada del grano a China.

* La soja bajó, con el contrato de referencia cayendo por debajo de los 13 dólares el bushel ante la perspectiva de que las lluvias en Brasil alivien las preocupaciones sobre las cosechas, mientras que el maíz se acercaba a la paridad en las primeras operaciones de la sesión.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago subió 7 centavos o 1,1% a 6,2750 dólares por bushel a las 1733 GMT, tras subir a 6,3625 dólares, el más alto en un gráfico continuo desde el 25 de agosto.

* El trigo subió después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmara la venta privada de 198.000 toneladas métricas de trigo rojo blando de invierno estadounidense a China, la segunda venta de este tipo en otros tantos días.

* El anuncio del lunes de que China hab√≠a comprado 440.000 toneladas del cereal, la mayor venta √ļnica de exportaci√≥n de trigo estadounidense a China desde al menos 2020, a√Īadi√≥ √≠mpetu a un reciente repunte.

* "China típicamente no importa trigo de nosotros. Normalmente no le vendemos trigo a nadie", dijo Ed Duggan, especialista en gestión de riesgos de Top Third Ag Marketing.

* El maíz CBOT subió 1,75 centavos, o un 0,4% a 4,87-1/4 el bushel, mientras que el contrato de soja más activo bajó 10,5 centavos, o un 0,8%, a 12,9575 dólares el bushel, cayendo a su punto más bajo desde el 26 de octubre.

* Los operadores de soja siguen atentos a las condiciones meteorol√≥gicas en los cinturones de cultivo brasile√Īos, asolados por la sequ√≠a, donde los aguaceros recientes, junto con la previsi√≥n de m√°s lluvias en las pr√≥ximas semanas, podr√≠an traer el alivio que tanto necesita la regi√≥n y reforzar las perspectivas de rendimiento en el mayor proveedor del mundo.

* La atención de los mercados de cereales se centra también en el informe mensual sobre las cosechas mundiales que publicará el viernes el Departamento de Agricultura de EEUU, que incluirá estimaciones actualizadas de la producción agrícola en Sudamérica.

(Reporte adicional de Gus Trompiz en Par√≠s y Peter Hobson en Canberra; Editado en espa√Īol por Javier Leira)