GRANOS-Trigo se recupera gracias a cobertura de posiciones cortas; soja sigue cayendo

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 18 dic (Reuters) - Los futuros del trigo de Chicago se estabilizaron el jueves gracias a la cobertura de posiciones cortas, pero se mantuvieron cerca de mínimos de ocho semanas después de que China cancelara sus compras a Estados Unidos y de que las grandes cosechas de Argentina y Australia aportaran más grano a un mercado bien abastecido, dijeron analistas.

* Los futuros de la soja continuaron la caída del día anterior por la liquidación de posiciones largas y la continua presión de la amplia oferta mundial y las dudas sobre la demanda china.

* El maíz subía por segundo día debido a la fuerte demanda de exportación de Estados Unidos, aunque la presión de los bajos precios del trigo limitó las ganancias. El trigo compite con el maíz en el mercado de alimentación animal.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Chicago subía 1,75 centavos a US$5,08 el bushel a las 1800 GMT, tras caer a US$5,04 el miércoles, su mínimo desde el 23 de octubre.

* La soja CBOT bajaba 6 centavos a US$10,5250 el bushel, tras haber caído a un mínimo de siete semanas de US$10,5350 en la sesión anterior. El maíz subía 3,50 centavos a US$4,44 el bushel.

* Los precios del trigo y la soja se han desplomado alrededor de un 10% desde los máximos alcanzados el mes pasado.

* El USDA informó el miércoles que los exportadores habían cancelado las ventas de 132.000 toneladas métricas de trigo blanco estadounidense a China. Se desconocen los motivos de la decisión, pero los operadores afirman que el trigo argentino está disponible a precios más bajos. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago, reporte adicional de Peter Hobson en Camberra y Sybille de La Hamaide en Paris. Editado en español por Javier Leira)