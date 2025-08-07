Granos: trigo, soja y maíz rebotan desde mínimos por reactivación de la demanda

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 7 ago (Reuters) - El trigo repuntaba el jueves en la Bolsa de Chicago, tras tocar su nivel más bajo en cinco años en la rueda previa, y el maíz se recuperó de los mínimos de contratos anteriores, ya que el apoyo de los gráficos y los indicios de nueva demanda de exportación contrarrestaron la presión de la oferta, dijeron operadores.

* La soja también se recuperó de un mínimo de cuatro meses, ya que los bajos precios estimularon la demanda de la oleaginosa.

* La abundante oferta que se espera de las cosechas de trigo del Hemisferio Norte y de las cosechas de otoño boreal de maíz y soja en Estados Unidos impulsó las ventas el día anterior.

* El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía 10,5 centavos a US$5,19. El contrato había caído el miércoles a su nivel más bajo desde agosto de 2020, a US$5,04.

* "Estamos teniendo un rebote correctivo con un impulso de las fuertes cifras de exportación, en función de precios más baratos", dijo Terry Linn, bróker de Linn & Associates.

* El maíz de diciembre de la CBOT subía 5 centavos a US$4,0625 por bushel, después de que la mayoría de los contratos tocaran mínimos históricos el día anterior.

* Las ventas semanales de exportación de Estados Unidos, reportadas por el Departamento de Agricultura (USDA) el jueves, mostraron volúmenes de trigo, maíz y soja por encima de las estimaciones del mercado.

* Eso reforzó las expectativas de que la reciente caída de los precios, unida a la debilidad del dólar, ha hecho que las cosechas estadounidenses resulten atractivas para la exportación.

* El mercado espera que Estados Unidos produzca cosechas abundantes de maíz y soja este año. Los analistas consultados por Reuters creen que el USDA elevará sus estimaciones en un informe mensual que se publicará el 12 de agosto.

* La soja CBOT subía 7,25 centavos a US$9,915 el bushel, recuperándose de su nivel más bajo desde abril alcanzado un día antes.

* La cobertura de posiciones cortas y el repunte de la demanda contribuyeron a la recuperación de los precios, según operadores y analistas.

* "La soja estadounidense es la más barata del mundo hasta el otoño boreal y los compradores no chinos la están comprando", dijo Linn.

(Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Información adicional de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Editado en español por Javier Leira)