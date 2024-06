Grant Dalton: "Venir a Barcelona ha sido probablemente la mejor decisión de la Copa América en 50 años"

El CEO de la Copa América de vela, Grant Dalton, consideró este lunes que una de las "grandes decisiones" que han tomado como organización ha sido la de celebrar la próxima edición en Barcelona, "probablemente la mejor en 50 años", y dejó clara la importancia de dejar un "legado" en la ciudad y el país y que "absolutamente no hay ninguna razón" para que España vuelva a tener a un barco en la competición.

"La Copa América es el trofeo deportivo más antiguo del mundo y una de las cosas que es completamente única es que el defensor establece las reglas. Y eso es único porque no hay FIA ni FIFA, no hay organización excepto nosotros y así podemos tomar decisiones muy rápidamente. Y una de esas grandes decisiones fue elegir la ciudad de Barcelona", señaló Dalton en su participación en un foro de 'Nueva Economía Fórum'.

El neozelandés, también CEO del 'Team Emirates New Zealand', que ejercerá de defensor, recalcó que necesitan "conquistar Madrid también" y "el apoyo de España" porque es una competición internacional y debe ser "en toda España, no sólo en Cataluña ni en Barcelona", agradeciendo que todo se haya sido posible "al Gobierno español y a la Generalitat". "Y mi desafío para ustedes hoy es ayudarnos a nosotros, la Copa América, a hacer esto más grande en España", añadió.

Dalton tampoco olvida que "sería imposible acoger un evento marítimo sin las infraestructuras" del Port de Barcelona, que "ha sido fundamental para que esto suceda", y rememoró su "primer día" en la Ciudad Condal, en marzo de 2010.

"Teníamos que tomar una decisión a finales de marzo sobre dónde sería esta edición de la Copa América y ese día conocí a varias personas. Se hizo muy obvio, muy rápidamente, que había una atmósfera, algo existía, algo que no podrías describir, que se remonta a los Juegos Olímpicos de 1992", remarcó el navegante.

Este celebró que no hubo la necesidad "de gastar una gran cantidad de dinero en infraestructura". "Y creo que eso es muy importante. Cuando me fui un día después estaba buscando una razón en ese momento por la que no vendrías a Barcelona, no por qué vendrías. Y creo que desde ese día se ha demostrado que es la mejor decisión que ha tomado la Copa América probablemente en los últimos 50 años", subrayó.

"seremos juzgados por el legado"

Dalton insistió en ese "espíritu" de los Juegos Olímpicos que en su opinión "continúa hasta el día de hoy a través de los voluntarios", los cuales fueron protagonistas hace unos días cuando inmortalizaron el logo de la Copa América. "Cuando hicimos este logotipo humano, fue una chispa y podías sentirla, nunca había sentido eso antes, fue increíble. Y eso fue como encender una mecha y necesitamos que Madrid nos ayude a correr la voz también por el resto de España", demandó.

El CEO de la competición, admitió que Barcelona "es una de las mejores ciudades del mundo" y que España es "uno de los grandes países del mundo", y explicó la importancia del "legado". "Creo que al final seremos juzgados por esto, por lo que dejamos atrás. Somos muy conscientes de ello y es una promesa que le hacemos a Barcelona, Cataluña y España para asegurarnos de dejar un legado al final de la Copa América", manifestó.

El prestigioso navegante dejó claro que están "de acuerdo con muchos de los objetivos de Barcelona, de Cataluña y de España" como puede ser "la economía azul" y que por ello apuestan por barcos propulsados "por hidrógeno que no utilizarán ningún combustible fósil". "Sólo expulsan agua y eso es único", aseveró.

El neozelandés también habló de otro "pilar" de la competición como "la diversidad" que se refleja en las competiciones femenina y juvenil y "de la facilidad de acceso a través de la audiencia y la transmisión gratuita por televisión". En este sentido, esperan 1.500 millones de visualizaciones únicas, después de que en la última edición, "afectada por la pandemia", lograsen 941. Del mismo modo, están "alineados" con los eSports con el lanzamiento del videojuego 'AC Sailing' y un campeonato en Barcelona el próximo 28 de septiembre.

El CEO no sabe quién será el rival final del Emirates Team New Zealand, pero avisa de que como han ganado "con tanta facilidad" las dos anteriores ediciones, "los equipos se han dado cuenta de que, para ser competitivos, deben tomárselo muy en serio". "Al final, en el corazón de la Copa América está la carrera tecnológica. Ganará el barco más rápido. Tenemos equipos de F-1 involucrados como Mercedes, tenemos a Red Bull también, y debemos competir contra ellos", remarcó.

"Pero si me tienen que presionar para hacer una predicción, creo que 'Luna Rossa' probablemente será el retador contra el que competiremos. Están empezando a mostrar lo que esperábamos que mostraran, pero podría estar equivocado. Lo único en lo que no quiero equivocarme es que el Emirates Team New Zealand retiene la Copa América por tercera vez en la historia. Ningún equipo la ha ganado tres veces seguidas y eso sería una gran sensación para nosotros como organización", confesó.

Deseo de ayudar a que españa vuelva a tener un equipo

Dalton detalló que un equipo suele haber "unas 150 personas, pero sólo 12 navegan", y que entre ellas hay "50 ingenieros que diseñan el barco en todas las habilidades desde el punto de vista científico". "Una de las razones por las que este evento es tan difícil es por lograr que la combinación de tu Física sea correcta y un poco mejor que el resto. La tecnología es clave", declaró.

Volviendo al tema del legado y la posible vuelta de un equipo español, resaltó que hay que "crear caminos", sobre todo porque en el mundo de la vela "la Copa América es la cima de la cima". "Y recordando que España ha ganado más medallas de oro en vela que en cualquier otro deporte, no hay absolutamente ninguna razón por la que no pueda volver", expresó.

"Y una promesa de si ganamos es que ayudaríamos a facilitarlo si fuera posible. España puede estar implicada en la próxima Copa América, porque la génesis del deporte está en la Copa América Femenina y en la Juvenil", agregó al respecto Dalton, en referencia a los dos equipos españoles que participarán en estas dos competiciones, el Sail Team BCN.

Y sobre que la Copa América se mantenga como sede en Barcelona fue claro y enigmático a la vez. "Ningún equipo ha dicho nada negativo sobre su experiencia en el puerto. Es un país y una ciudad extraordinarios y a todos los equipos les encanta", puntualizó.

"¿Eso significa que si ganamos definitivamente regresaremos? Ciertamente es parte de la pregunta porque, como mencionó el alcalde, el espíritu es algo que no se compra con dinero. Tienes que crearlo y eso es lo que hizo el legado de los Juegos y eso es lo que esperamos que sea también nuestro legado", zanjó.

Finalmente, confirmó que "no" va a participar a bordo del Emirates Team New Zealand. "En Nueva Zelanda tenemos la suerte de contar con navegantes de gran talento. No sólo tienes que ganar una medalla de oro, sino que también tienes que ser básicamente un ingeniero. Simplemente tengo el privilegio de ser la persona a la que tienen que escuchar", sentenció Grant Dalton.

Europa Press