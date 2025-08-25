Grave sequía puede afectar a la siembra de colza de invierno en Ucrania, según meteorólogos

KIEV, 25 ago (Reuters) -

La actual sequía en las regiones central, meridional y oriental de Ucrania puede repercutir negativamente en la siembra de colza de invierno, que ya ha comenzado, según afirmaron este fin de semana los meteorólogos estatales.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores de colza de Europa y la colza recolectada en invierno representa la mayor parte de la cosecha.

"La falta de acumulación de humedad en el suelo tendrá el mayor impacto en la colza de invierno, que se siembra mejor entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre", dijeron los meteorólogos en un informe.

Los meteorólogos señalaron que las condiciones más difíciles se dieron en las regiones meridional, sudoriental y central, donde el periodo sin precipitaciones alcanzó los 30-80 días.

En estas regiones, las precipitaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 20 de agosto ascendieron solo al 30-60% de lo normal, añadieron.

En algunas zonas de las regiones meridionales de Cherkasy y Dnipropetrovsk, las precipitaciones durante el verano apenas alcanzaron entre el 5% y el 25% de los niveles normales.

"Tanto las capas superiores como las profundas del suelo quedaron casi completamente desprovistas de humedad", dijeron los meteorólogos.

Los analistas agrícolas ucranianos afirman que los campos de girasol han sido los más afectados por la sequía, lo que ha reducido considerablemente sus estimaciones para la cosecha de este año.

Ucrania es un importante productor mundial de semillas de girasol y exportador de aceite de girasol. (Información de Pavel Polityuk; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Irene Martínez)