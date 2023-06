¡Gravity lanza oficialmente el juego para celulares «WITH: Whale In The High» en todo el mundo!

SEÚL, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--jun. 29, 2023--

Gravity (nasdaq: grvy), compañía global de juegos, abre su servicio oficial global para « with: whale in the high », un juego de ocio y relajación para celulares, el 29 de junio a las 15:00 (hora estándar de corea, utc+9).

«WITH: Whale In The High (WITH)» es un juego de ocio y relajación para celulares publicado por Gravity y desarrollado por Skywalk, un desarrollador de juegos para dispositivos móviles. La historia principal en WITH se desarrolla poco después de que Wiz, el protagonista, acabe a lomos de una ballena por accidente.

Los usuarios pueden decorar la villa de Wiz (Wiz village) a su gusto con los elementos principales, como la ampliación del escondite y la decoración de Wiz mientras juegan. El entretenimiento está garantizado con este juego, que incluye numerosos contenidos, como interactuar con ballenas, decorar acuarios, sacar fotos, etc., y expresiones de moda según las características de cada Wiz mediante el test MBTI.

La belleza de los gráficos en tonos pastel y la música de fondo de primera calidad realzan aún más el encanto apacible del juego. WITH ofrece servicios en 13 idiomas, entre ellos inglés, coreano y japonés, con el objetivo de llegar al mercado mundial.

Para celebrar el lanzamiento oficial de WITH en todo el mundo, Gravity ofrece a todos los usuarios que accedan al juego recompensas como «Conjuntos de trajes de cocodrilo (Crocodile costume sets)», mascotas y joyas para decorar a Wiz. Además, habrá varios eventos en el juego, incluido el «WITH Festa Event», para ofrecer numerosos beneficios.

Kenneth Noh, responsable del Global Mobile Business Team de Gravity, comentó: «En un esfuerzo por recompensar la confianza de los usuarios de todo el mundo, nos hemos esforzado al máximo para preparar el lanzamiento de WITH a escala mundial. Como WITH ofrece elementos relajantes y entretenimiento de todo tipo, tenemos la esperanza de que los usuarios puedan escapar de la agotadora rutina diaria y relajarse al final del día jugando a WITH. Les pedimos que se interesen y presten mucha atención».

Puede encontrar más información sobre WITH en su sitio web oficial ( https://with.gnjoy.com/ ).

Sitio web oficial de Gravity: http://www.gravity.co.kr Sitio web oficial de WITH: https://with.gnjoy.com

Acerca de Gravity

Gravity Co., Ltd es una empresa coreana de juegos fundada en abril de 2000 y es una compañía global de juegos que cotiza en NASDAQ (GRVY). A 30 de junio de 2021, el número de cuentas globales acumuladas de la IP representativa de Gravity, Ragnarok IP, superó la barrera de los 120 millones. Basándose en la colaboración entre su sede central, filiales y sucursales en el extranjero, Gravity construye su reconocimiento e influencia global mediante la participación en un negocio de publicaciones globales que descubre y distribuye juegos de varias plataformas y géneros, incluidos los juegos de Ragnarok IP. La empresa se encuentra en pleno desarrollo de su negocio de contenidos mediante la creación de diversos productos para Ragnarok, la expansión en los campos de la animación, IPTV y webtoon, y la promoción de diversas colaboraciones de marca.

