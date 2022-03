Grealish busca cerrar en alto la campaña con Man City

Para algunos, fue una contratación de lujo. Algo que añadió competencia innecesaria dentro de un plantel con necesidades más importantes en otras posiciones.

Para otros, su arribo fue importante para traer, con el tiempo, una nueva dimensión al ataque.

Siete meses después y aún no hay un ganador claro en el debate sobre si Manchester City hizo bien en gastarse un monto récord de 135 millones de dólares para adquirir a Jack Grealish de Aston Villa antes del inicio de la temporada.

Las próximas semanas, no obstante, pudieran ayudar a inclinar las cosas en una dirección u otra.

Primero — y al técnico de City Pep Guardiola no le va a gustar esto — miremos las estadísticas.

Grealish ha jugado en 17 de los 27 partidos del equipo en la Liga Premier esta temporada, asistiendo en dos goles y anotando otros dos — en una victoria 5-0 sobre Norwich y en una paliza 7-0 a Leeds.

En todas las competencias, su total es de cuatro goles en 26 partidos como parte del ataque de uno de los equipos más letales en el fútbol europeo.

Grealish dice que debería estar rindiendo más — “al inicio”, dijo unas pocas semanas antes de la Navidad, “pensé que tendría más el balón, haría más asistencias, anotaría más goles, pero las cosas no son así”. Guardiola ha indicado que sería “un error” que el internacional inglés le diese demasiado peso a los números.

“Las estadísticas son solamente un poco de información que tenemos”, dijo Guardiola esta semana. ”Pero hay jugadores que hacen bueno un equipo y no aparecen en las estadísticas”.

Grealish siempre ha sido uno de esos jugadores. Nunca ha sido un goleador prolífico — autor de 32 en 213 partidos con Villa, el club de su infancia — sino mucho más un generador de juego y que arrastra marcas para crear espacio a sus compañeros.

Y es algo que ha cumplido en el City, aunque no tan evidentemente como con en el Villa, donde no enfrentó tan a menudo defensas compactas.

Públicamente, Guardiola está contento con su adquisición.

“No lo compramos para que anotase 45 goles”, dijo el técnico. "No tiene esa cualidad, pero tiene otra. Está jugando bien, realmente. Si no jugase bien te lo diría, pero no es así”.

Y no es que City haya retrocedido esta campaña con Grealish. El equipo lidera la Premier y está encaminado a revalidar el título, aunque Liverpool se la ha acercado a seis puntos y con un partido menos. El City tiene un pie adentro en los cuartos de final en la Liga de Campeones y estará también en el sorteo de cuartos de la Copa FA el jueves.

Quizás la pregunta más importante de cara al clásico de Manchester con United el domingo es si Grealish se ha establecido como parte del once de gala del City.

En la recta final de su primera campaña en el Etihad Stadium, eso sigue en debate.

Grealish ha sido titular en los principales partidos del equipo en la liga, contra Liverpool de visita y dos veces contra Chelsea, y en casa del Paris Saint-Germain en la Champions.

Pero en estos momentos pudiera estar un escalón detrás de Raheem Sterling, Phil Foden y Riyad Mahrez en la pelea por un puesto en el trío de atacantes ideal del City, aunque Guardiola cambia sus titulares de acuerdo con el rival.

El excelente gol que anotó contra Peterborough en la Copa FA el martes fue una demostración de su innegable calidad.

Pero el sentimiento es que Guardiola cometió un error al dar prioridad a la adquisición de otro atacante versátil en lugar de un centrodelantero como Harry Kane, a quien el City tanteó pero no estuvo dispuesta a pagar lo suficiente a Tottenham.

Si el City es alcanzado por Liverpool en la contienda por el título y de nuevo fracase en conquistar la Champions por primera vez, el foco inevitablemente estará en cómo el equipo entró a la campaña sin un goleador de primera para marcar la diferencia en juegos apretados.

Ésa es la narrativa que pudiera sellar la suerte del City esta temporada.