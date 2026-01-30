Grealish será "probablemente" baja con Everton el resto de la temporada

El atacante inglés Jack Grealish se perderá "probablemente" por lesión el resto de la temporada, confirmó este viernes su entrenador en el Everton, David Moyes.

Grealish, que se encuentra cedido por el Manchester City en los Toffees, sufrió una fractura en un pie durante un partido de Premier League contra el Aston Villa el 18 de enero y permanece sin jugar desde entonces.

"Creemos que probablemente tendrá que ser operado, pero no está por ahora totalmente confirmado. Eso le impediría, probablemente, jugar en el resto de la temporada", indicó Moyes.

Con el Everton, Grealish (39 partidos con la selección de Inglaterra, el último de ellos en 2024) esperaba brillar en los meses previos al Mundial 2026 para entrar en la lista de Thomas Tuchel para ese torneo.

El Everton es décimo en la clasificación de la Premier League, antes de visitar al Brighton el sábado en la 24ª jornada.