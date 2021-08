Grealish va por la Liga de Campeones con el City

Lionel Messi no es el 煤nico jugador que tuvo una despedida lacrimosa del equipo en el que jug贸 por mucho tiempo.

Jack Grealish pas贸 sus 煤ltimos momentos como jugador del Aston Villa, antes de su transferencia al Manchester City por 139 millones de d贸lares, hablando con sus compa帽eros y directivos del club en el hotel del equipo la semana pasada. La circunstancia tambi茅n fue emotiva.

鈥淭odos han visto como se puso Messi en su 煤ltima conferencia de prensa鈥, dijo Grealish, refiri茅ndose al astro argentino que dejar谩 Barcelona para posiblemente firmar con el Paris Saint-Germain, 鈥測 as铆 me sent铆 exactamente鈥.

鈥淓stuve un poco lloroso tambi茅n鈥, agreg贸. 鈥淧ero es momento de seguir鈥.

Grealish, quien ha estado con el Villa desde que ten铆a 6 a帽os, fue presentado como jugador del City el lunes, 4 d铆as despu茅s de que se convirtiera oficialmente en el jugador m谩s caro del f煤tbol brit谩nico. Dijo que hab铆an 鈥渟eis o siete" razones para irse al City.

Jugar con Pep Guardiola es una de ellas y he estado ahora ah铆 por dos d铆as", dijo Grealish, 鈥測 honestamente la forma en la que entrena es incre铆ble, no lo puedo explicar鈥. Aunque el mediocampista ingl茅s insisti贸 en disputar la Liga de Campeones.

Y ganarla 鈥攁lgo que el City no ha podido hacer, a pesar de lo que ha gastado en la 煤ltima d茅cada.

鈥淪贸lo espero poderle pagar al equipo ganando tantos t铆tulos como sea posible鈥, dijo, 鈥測 conquistando ese trofeo que todos queremos鈥.

鈥淓s exactamente a lo que vine", dijo Grealish de 25 a帽os, refiri茅ndose espec铆ficamente a la Liga de Campeones. 鈥淓so es el que el t茅cnico me dijo cuando hablamos. Veo en el vestuario y hay tanto talento y profundidad en el equipo que creo que lo podemos ganar este a帽o鈥.

Grealish dijo que estaba entusiasmado de jugar en varias posiciones con el City, incluso como 鈥渦n falso nueve鈥, y agreg贸 que su precio no le genera presi贸n. En realidad lo ve como un cumplido m谩s que una carga.

鈥淓n todo caso me da confianza鈥, asegur贸. 鈥淐reo que no hay ninguna presi贸n en el precio. Eso s贸lo demuestra cuanto me aprecia el club y el t茅cnico, eso me da confianza鈥.

Grealish debut贸 como sustituto con el City en la segunda mitad del partido en el que acayeron el s谩bado 1-0 con Leicester en el Community Shield, el tradicional encuentro que da inicio a la temporada entre el campe贸n de la Liga Premier y la Copa FA.

Steve Douglas est谩 en https://twitter.com/sdouglas80

