Hay que felicitar a Bacardí, la mayor empresa privada internacional de bebidas alcohólicas del mundo, por su debut en la lista World's Best Workplaces™ de 2023, presentada por Great Place To Work® y la revista Fortune en el puesto N.º 18.

Los líderes mundiales fueron seleccionados entre las organizaciones que participaron en el proceso de encuesta a empleados de Great Place To Work, representando las voces de 14,8 millones de empleados de todo el mundo. Los 25 World's Best Workplaces™ se destacaron por crear experiencias globales excepcionales para los empleados, relaciones de gran confianza y lugares de trabajo justos e igualitarios para todos.

“Como empresa familiar durante siete generaciones, tenemos un legado de ser Intrépidos, respetarnos unos a otros como Familia y liderar con mentalidad de Fundadores", dice Scott Northcutt, SVP de Recursos Humanos Globales. "Estamos muy orgullosos de que otros reconozcan lo que nosotros sabemos tan bien: que Bacardí es un lugar especial y nuestra cultura es nuestro superpoder".

Más de 9000 personas componen la plantilla mundial de Bacardí y en el trabajo se les llama Primos, no empleados. Primos es un guiño a la herencia latina y al negocio familiar que forma parte del ADN de la empresa. La cartera de Bacardí comprende más de 200 marcas y etiquetas, incluidos algunos de los nombres más emblemáticos de la industria, como el ron BACARDÍ®, el tequila PATRÓN®, el vodka GREY GOOSE® y muchos más.

Este galardón sigue a otros reconocimientos recientes de Bacardí en el lugar de trabajo, entre los que se incluyen:

Great Place To Work es el único premio de cultura empresarial del mundo que selecciona a los ganadores en función del trato justo que reciben los empleados. Las empresas son evaluadas por su capacidad de crear una gran experiencia para los empleados que trasciende la raza, el sexo, la edad, la discapacidad o cualquier aspecto de la identidad o el puesto de trabajo del empleado.

“Ser un empleador global conlleva una inmensa responsabilidad para con las personas y el planeta", afirma Michael C. Bush, CEO de Great Place To Work. “Estas extraordinarias empresas están teniendo un impacto increíble, apoyando a su gente y luchando por unas comunidades más justas, seguras y saludables en todo el mundo. Cuando empoderas a las personas para que trabajen con un propósito, te recompensan con innovación y rendimiento, y ayudan a crear un mundo mejor para todos nosotros".

La lista Fortune World's Best Workplaces es muy competitiva. Great Place To Work, la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, seleccionó la lista mediante rigurosos análisis y opiniones confidenciales de los empleados. Las empresas solo se tuvieron en cuenta si ya eran una organización Great Place To Work Certified™.

Acerca de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la mayor empresa privada internacional de bebidas espirituosas del mundo, produce, comercializa y distribuye bebidas espirituosas y vinos. La cartera de Bacardi Limited comprende más de 200 marcas y etiquetas, entre ellas el ron BACARDÍ®, el tequila PATRÓN®, el vodka GREY GOOSE®, el whisky escocés DEWAR'S® Blended, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut MARTINI® y los vinos espumosos, CAZADORES® tequila 100 % de agave azul, y otras marcas líderes y emergentes como el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el coñac D'USSÉ®, el whisky americano ANGEL'S ENVY® y el licor de flor de saúco ST-GERMAIN®. Fundada hace más de 161 años en Santiago de Cuba, Bacardi Limited, de propiedad familiar, cuenta actualmente con unos 9000 empleados, dispone de instalaciones de producción en 11 países y territorios y vende sus marcas en más de 160 mercados. Bacardi Limited hace referencia al grupo de empresas Bacardí, incluida Bacardi International Limited. Visite http://www.bacardilimited.com o síguanos en LinkedIn, Instagram o X.

Acerca de World’s Best Workplaces según Fortune

Great Place To Work seleccionó los Mejores Lugares de Trabajo del Mundo mediante la recopilación y el análisis de respuestas confidenciales a encuestas realizadas a 6,2 millones de empleados de todo el mundo en organizaciones certificadas por Great Place To Work. Las organizaciones son evaluadas por sus esfuerzos para crear grandes lugares de trabajo y tener un impacto positivo en las personas y las comunidades en múltiples países de todo el mundo. Las empresas deben haber aparecido en al menos cinco listas de Best Workplaces en Asia, Europa, América Latina, África, América del Norte o Australia durante 2022 o principios de 2023, y tener al menos 5000 empleados en todo el mundo, con un 40 % fuera del país de su sede. Lea la metodología completa. Para ser consideradas, las empresas deben utilizar la encuesta Great Place To Work Trust Index™. Para ganarse un puesto en esta lista el año que viene, empiece por aquí.

Acerca de Great Place To Work

Great Place To Work es la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo. Desde 1992, ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y utilizó sus profundos conocimientos para definir lo que hace que un lugar de trabajo sea excelente: la confianza. Su plataforma de encuestas a empleados proporciona a los directivos los comentarios, los informes en tiempo real y la información que necesitan para tomar decisiones basadas en datos. Todo lo que hace está impulsado por la misión de construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en un gran lugar de trabajo para todos.

Obtenga más información en greatplacetowork.com y en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

