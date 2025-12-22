Grecia.- Agricultores griegos bloquean una autopista al norte de Atenas en protesta por el retraso de los subsidios

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press). Decenas de agricultores griegos han salido a la calle este lunes y han bloqueado la entrada de un túnel situado en una autopista del norte de Atenas, la capital de Grecia, durante una nueva protesta por el retraso en el pago de los subsidios agrícolas europeos a raíz de un escándalo de corrupción en el seno del Gobierno. El bloqueo, que durará unas cinco horas y ha provocado la suspensión del tráfico en un tramo de la autopista que une Atenas con Tesalónica debido a la presencia de tractores, se alargará hasta las 16.30 horas (hora local), según informaciones del diario 'Kathimerini'. Las protestas se iniciaron hace ya un mes y han provocado concentraciones en varios puntos de la carretera, especialmente en el cruce entre Nikaia y Larissa. Aunque los manifestantes han afirmado que su intención no era bloquear por completo el tráfico, sino facilitar el paso de los turismos, las fuerzas de seguridad han cerrado la carretera de momento. Está previsto que los bloqueos se reanuden tras las fiestas de Navidad, dado que los agricultores insisten en que no cederán ante la presión del Gobierno y siguen rechazando las ofertas del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, para seguir adelante con las negociaciones. Los agricultores han acusado a Mitsotakis de malversar estos fondos e incurrir en un "fraude" de unos 30 millones de euros en ayudas, por lo que llevan más de un mes saliendo a la calle para manifestarse.