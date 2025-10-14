Grecia: Al menos dos migrantes muertos por un naufragio frente a la isla griega de Rodas

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos migrantes han muerto y otros 19 han sido rescatados con vida este martes tras sufrir un naufragio cuando navegaban a bordo de un bote hinchable frente a las costas de la isla griega de Rodas, en el mar Egeo.

La Guardia Costera del país ha indicado que la operación de búsqueda y rescate fue puesta en marcha tras detectar la embarcación a la deriva y ha lamentado que, como resultado del incidente, un hombre y un niño hayan fallecido.

El resto de los pasajeros han sido trasladados al puerto de Rodas, donde están recibiendo atención médica, según informaciones del diario griego 'Ta Nea'.

Está previsto que las autoridades comiencen el proceso de identificación para darles refugio de forma temporal.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registradas más de 2800 fallecidos desde 2014.