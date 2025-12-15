Grecia amortiza 5.300 millones de euros de deuda antes de lo previsto, según una fuente

ATENAS, 15 dic (Reuters) - Grecia pagó el lunes deuda por valor de 5.300 millones de euros (US$6.220 millones) antes de lo previsto, dijo a Reuters una fuente gubernamental.

La deuda formaba parte del primer rescate que Grecia recibió en 2010 de sus socios de la zona euro y el pago se hizo a cada país individualmente a través de la Comisión Europea, dijo la fuente del Gobierno hablando bajo condición de anonimato.

La economía griega se está recuperando gradualmente de una crisis que duró de 2009 a 2018, por la que estuvo a punto de salir de la eurozona y que desencadenó años de agitación social cuando los griegos de a pie lucharon contra los recortes de salarios y pensiones inducidos por la política de austeridad.

Grecia tenía previsto pagar los préstamos concedidos en el marco del primero de los tres rescates de la crisis de la deuda en 2031, diez años antes de lo previsto.

