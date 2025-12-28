Grecia.- Aumentan a más de 800 los migrantes rescatados durante los últimos días cerca de Creta, en Grecia

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Grecia han confirmado este domingo el rescate de cerca de 150 migrantes en dos embarcaciones en los alrededores de Creta, con lo que ascienden a más de 800 los rescatados en esta zona durante los últimos días, con la mayoría de las travesías iniciadas desde las costas de Libia.

La Guardia Costera griega ha indicado en un comunicado que 47 personas, entre ellas tres niños, fueron rescatadas a última hora del sábado por parte de un buque de Frontex, tras lo que fueron trasladados a Kokkinos Pyrgos, desde donde fueron llevados al puerto de Heraklión.

"Según los pasajeros, iniciaron ruta en la tarde del 25 de diciembre desde la región libia de Tobruk, con Grecia como objetivo, tras pagar entre 12.000 y 25.000 dinares libios (entre 1.880 y 3.920 euros) cada uno para su transporte a Grecia", ha afirmado, antes de confirmar la detención de un sudanés por su supuesto papel en el tráfico de personas.

Asimismo, las autoridades griegas han señalado que otras 108 personas han sido rescatadas en una embarcación al sur de Gavdos, una isla situada al sur de Creta, tras ser localizados por un buque con bandera liberiana que navegaba por la zona y que se encargó de su rescate en un primer momento, según el diario 'Ta Nea'.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que en 2025 han muerto más de 1.740 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo --incluida la oriental, que conecta con Grecia--, entre ellas al menos 40 en lo que va de diciembre.