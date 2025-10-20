Grecia critica al Museo Británico por cena frente a los frisos del Partenón

La ministra griega de Cultura, Lina Mendoni, denunció el lunes la "indiferencia provocadora" del Museo Británico, que celebró una cena de recaudación de fondos en la galería que alberga los frisos del Partenón.

"La seguridad, la integridad y la dignidad de los monumentos deberían ser la principal preocupación del Museo Británico que, una vez más, demostró una indiferencia provocadora", comentó tras el evento, que el sábado reunió a 800 invitados, entre los que se encontraban celebridades como Mick Jagger y Naomi Campbell.

La funcionaria recordó que había "condenado reiteradamente las cenas, recepciones y desfiles de moda celebrados en museos, donde se exhiben monumentos y obras de arte", y agregó que "tales iniciativas son ofensivas para los bienes culturales" y "ponen en peligro a las piezas".

Criticó que los frisos del Partenón, tesoros arqueológicos de unos 2500 años de antigüedad, se utilizaran "como elementos decorativos para la cena que organizó el Museo Británico".

Las personalidades presentes el sábado compraron sus entradas por 2000 libras (unos 2300 euros), cenaron en mesas dispuestas entre las obras maestras del museo, en particular en la Galería Duveen, donde se conservan los frisos del Partenón.

Estos antiguos vestigios son objeto de una disputa histórica entre Grecia y la institución inglesa.

En diciembre ambas partes parecían acercarse a una solución, y el Museo Británico expresó su disposición a una "colaboración a largo plazo" con Atenas.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, firme defensor de la devolución de estos tesoros arqueológicos, expuestos en Londres desde hace dos siglos, dijo estar "convencido" de que los mármoles del Partenón volverían a Atenas.

Desde entonces, las conversaciones no han dado resultados tangibles.

Una ley británica de 1963 impide al museo realizar restituciones.

Pero Grecia, que lleva décadas exigiendo la devolución de estos preciosos frisos desprendidos del Partenón, está decidida a recuperar su patrimonio.

Las autoridades griegas sostienen que fueron objeto de un "saqueo" orquestado en 1802 por Lord Elgin, embajador británico ante el Imperio Otomano.

Pero Londres sostiene que las esculturas fueron adquiridas legalmente por Lord Elgin, quien las revendió al Museo Británico.

