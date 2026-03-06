Grecia desplegará una batería de misiles Patriot para proteger a Bulgaria

El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, anunció el viernes que desplegarán una batería de misiles Patriot y dos aviones F-16 en el norte de Grecia para prestar asistencia a Bulgaria, tras una solicitud de Sofía.

"En las próximas horas se trasladará una batería de misiles Patriot al norte de Grecia para garantizar la cobertura antibalística de gran parte del territorio búlgaro", declaró en televisión, sin dar más detalles sobre ninguna posible amenaza.

Dendias afirmó que estuvo en contacto en los dos últimos días con el ministro de Defensa búlgaro, Atanas Zapryanov, tras una solicitud formal de Sofía para reforzar la cobertura defensiva.

"Tras la solicitud realizada ayer por la parte búlgara, hoy he podido informar (al ministro de Defensa) de que Grecia proporcionará medios y personal para la protección de Bulgaria", narró.

Además, se trasladarán dos aviones de combate F-16 a un aeropuerto del norte de Grecia con la misión específica de ofrecer cobertura aérea adicional a Bulgaria.