Grecia, en huelga contra la nueva ley laboral del Gobierno de Mitsotakis

Grecia vive este jueves una jornada de huelga convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral del Gobierno del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, la cual incluye una flexibilización de los horarios de trabajo.

A la huelga, que ha afectado principalmente al transporte público, así como a los medios de comunicación, en Atenas y la ciudad de Salónica, también se ha sumado el sector privado, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

En estas dos ciudades se han registrado, además, varias marchas contra la normativa, que según los sindicatos supone la derogación de los convenios laborales colectivos de 8 horas, criminaliza la acción sindical y vulnera el derecho de huelga.

"La Confederación ha expresado desde un principio su fuerte desacuerdo con las controvertidas disposiciones del proyecto de ley laboral, un proyecto que, de implementarse, causaría un duro golpe al mercado laboral, la autonomía colectiva y la sociedad", ha indicado la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) en un comunicado.

No obstante, por el momento, la mayoría de los vuelos internacionales no se han visto afectados dado que los controladores aéreos no se han sumado a la huelga, sino que han realizado un parón de unas horas.

Generalmente, las huelgas en Grecia se ven secundadas por los trabajadores del sector público, mientras que los trabajadores de bancos, supermercados y otros comercios siguen trabajando ante el temor de perder su empleo.

La nueva legislación incluye la posibilidad de que los horarios de trabajo se aumenten a 50 horas semanales --desde las 40 horas semanales vigentes en la actualidad--. Además, podría implicar un retraso en el pago de las horas extra.

