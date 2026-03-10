Grecia estudiará desarrollo de energía nuclear a pequeña escala para electricidad: primer ministro

ATENAS, 10 mar (Reuters) -

Grecia creará un comité ministerial que estudiará el desarrollo de pequeños reactores nucleares para contribuir a la combinación energética del país, según anunció el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un discurso pronunciado el martes en París.

"Ha llegado el momento de que mi país explore si la energía nuclear y, en especial, los reactores nucleares de pequeño tamaño, pueden desempeñar un papel en el sistema energético griego", declaró en una conferencia sobre energía nuclear celebrada en París.

Grecia depende en gran medida de las energías renovables —eólica y solar— y del gas importado para la generación de energía, ya que se encamina hacia el cierre de sus últimas centrales de lignito en 2028.

"Hay una enorme innovación y sabemos que nuestra necesidad de electricidad no hará más que crecer. Por lo tanto, por mucho que ampliemos las energías renovables, necesitaremos una energía de base predecible a largo plazo y ninguna tecnología puede igualar lo que nos ofrece la energía nuclear", afirmó Mitsotakis.

Se creará un comité ministerial de alto nivel para formular recomendaciones sobre esta cuestión, añadió.

(Reporte de Edward McAllister y Lefteris Papadimas; escrito por Angeliki Koutantou; editado en español por Carlos Serrano)