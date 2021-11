29-10-2021 Coronavirus.- Grecia impone restricciones a los no vacunados, que no podrán entrar a museos, gimnasios o cines. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado este viernes más restricciones para los ciudadanos que no estén vacunados contra el coronavirus, que a partir del próximo lunes no podrán acceder a espacios cerrados como museos, gimnasios o cines, sitios a los que será necesario presentar el pase sanitario para entrar. POLITICA Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis