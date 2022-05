Grecia intenta recuperar el terreno perdido en materia de derechos lgbtq+

Por Renee Maltezou y Deborah Kyvrikosaios

ATENAS, 31 mayo (Reuters) - Criado en la Grecia rural, el artista y autor queer Sam Albatros recuerda cómo su madre intentaba consolarles del acoso escolar.

"Mi madre me dijo: 'No te preocupes, cuando seas mayor te vas a casar con una mujer, vas a tener hijos y se los vas a ense√Īar' (...) Lo peor es que me lo dijo para consolarme", cuenta Albatros.

El a√Īo pasado, Albatros (su nombre art√≠stico) public√≥ "Chicos Defectuosos", un libro que describe los retos a los que se enfrentan los ni√Īos queer en Grecia, un pa√≠s mayoritariamente conservador donde la influyente Iglesia Ortodoxa ense√Īa que ser gay es un pecado.

"Por supuesto que sentí la presión de cambiar", dijo Albatros, quien utiliza un nombre artístico y lleva una máscara negra brillante para asegurarse de que el libro no esté vinculado a una determinada identidad.

Grecia prohibió este mes las llamadas terapias de conversión para menores, prácticas destinadas a suprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que los expertos en salud y la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de todo el mundo han condenado como psicológicamente perjudiciales y poco éticas.

Canad√°, Nueva Zelanda y Francia penalizaron la terapia de conversi√≥n a principios de este a√Īo, sum√°ndose a un n√ļmero creciente de pa√≠ses que han prohibido esta pr√°ctica.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien intenta romper con la imagen tradicional de l√≠der conservador y se enfrenta a las elecciones de 2023, nombr√≥ el a√Īo pasado un comit√© para elaborar una estrategia nacional de mejora de los derechos LGBTQI+.

"Sé que queda mucho por hacer", dijo el 17 de mayo, día internacional contra la homofobia y la transfobia. "La Grecia moderna tiene la voluntad, la madurez, el corazón y el alma para cubrir el terreno perdido".

El gobierno tambi√©n ha revocado una prohibici√≥n a las donaciones de sangre por parte de hombres homosexuales y ha estado formando a los funcionarios p√ļblicos en cuestiones relacionadas con el colectivo LGBTQI, dijo el principal asesor econ√≥mico de Mitsotakis, Alexis Patelis.

La comunidad LGBTQI+ griega ha acogido con satisfacci√≥n las reformas de la √ļltima d√©cada, como la autorizaci√≥n de la uni√≥n civil entre parejas del mismo sexo en 2015 y el reconocimiento legal de la identidad de g√©nero en 2017. Pero muchos consideran que han sido a medias tintas.

"lagunas peligrosas"

En la pr√°ctica, el reconocimiento de la identidad de g√©nero es un procedimiento judicial complejo y durante la pandemia surgieron problemas de discriminaci√≥n. Las parejas del mismo sexo no pueden casarse ni adoptar ni√Īos.

La prohibici√≥n de la terapia de conversi√≥n excluye a los adultos, requiriendo su consentimiento, una medida que, seg√ļn los defensores del colectivo LGBTQI+, legaliza en la pr√°ctica lo que, seg√ļn Naciones Unidas, puede equivaler a una "tortura". Tambi√©n limita las pr√°cticas a los profesionales de la salud remunerados, cuando a menudo las llevan a cabo religiosos y otros consejeros.

"Desgraciadamente, en Grecia todas las reformas que se han aprobado (en el Parlamento), son a medias, incompletas, con lagunas y vacíos muy peligrosos", dijo Parvy Palmou, psicoterapeuta de género no binario de la Asociación de Apoyo a los Transexuales de Grecia.

El gobierno también planea prohibir las cirugías innecesarias para "normalizar el sexo" de los bebés intersexuales que nacen con cromosomas atípicos que afectan a su cuerpo de una manera que no encaja con las definiciones normativas de hombre o mujer.

"Tienen que poder decidir por s√≠ mismos a una edad adecuada si se van a someter a cualquier operaci√≥n y cu√°ndo lo har√°n, conociendo las consecuencias y las alternativas, y no da√Īar su cuerpo y su alma de forma irreparable", dijo Rinio Simeonidou, madre de un adolescente intersexual y miembro de Intersex Greece, un grupo que apoya a unas 250 familias con miembros intersexuales.

Simeonidou dijo a Reuters que, 13 a√Īos despu√©s de su propia experiencia, los m√©dicos segu√≠an aconsejando a las madres de fetos intersexuales que interrumpieran sus embarazos.

Encuestas realizadas este a√Īo por los institutos Eteron y Dianeosis mostraron que la mayor√≠a de los j√≥venes griegos apoyan las reformas clave del colectivo LGBTQI+. Pero sigue habiendo oposici√≥n.

Este mes, siete sacerdotes escribieron a Mitsotakis protestando contra un anuncio de televisión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo: "Los cristianos (...) saben que Dios creó dos sexos, hombre y mujer. No hay un tercer sexo", decían en su carta.

Hacer de "Grecia un lugar mejor para todos" es el objetivo del gobierno, dijo Patelis. Pero para Albatros, quien vive en Londres y se ha ganado cientos de admiradores por su arte, volver a casa no est√° en sus planes por el momento.

"Todav√≠a no me siento c√≥modo aqu√≠", dijo. "Me sabe muy mal tener que luchar por cosas que considero que deber√≠an ser un hecho". (Reporte de Renee Maltezou y Deborah Kyvrikosaios; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)