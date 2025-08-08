Grecia lucha contra los incendios forestales en medio de vientos huracanados

ATENAS, 8 ago (Reuters) - Un incendio forestal causó la muerte de al menos una persona y quemó casas y tierras de cultivo en una ciudad a las afueras de Atenas el viernes, mientras los bomberos griegos luchaban por contener una serie de llamas al comienzo de lo que se prevé que sean varios días de vientos huracanados.

Once aviones, 12 helicópteros y 170 bomberos fueron desplegados alrededor de Keratea, a 30 kilómetros al suroeste de la capital, y los residentes fueron llamados a evacuar, dijo la brigada de bomberos.

Las ráfagas de viento, de hasta 80 kilómetros por hora, avivaron el fuego y prendieron fuego a los olivares. Las imágenes difundidas por los medios de comunicación locales mostraban casas envueltas en llamas.

Los bomberos descubrieron el cadáver de un anciano en una estructura incendiada en Keratea, dijo el portavoz del Cuerpo de Bomberos griego, Vassilis Vathrakogiannis, durante una rueda de prensa.

"El fuego avanza. En algunos lugares sólo está siendo posible la extinción aérea", declaró a SKAI TV Yiannis Schizas, miembro de Protección Civil en la zona.

"Hay demasiado viento. Se está convirtiendo en un caos", añadió.

Se esperan fuertes vientos durante todo el fin de semana y más allá.

En la turística isla de Cefalonia, en el oeste de Grecia, un incendio forestal estaba fuera de control, quemando bosques y tierras de cultivo, dijeron las autoridades y los medios de comunicación locales.

Grecia y otros países mediterráneos se encuentran en una zona calificada por los científicos como "punto caliente de incendios forestales", con fuegos comunes durante los veranos calurosos y secos. Estos incendios se han vuelto más destructivos en los últimos años debido a la rápida evolución del clima, lo que ha provocado llamados para que se adopte un nuevo enfoque.

El reseco sur de Francia se enfrenta actualmente a su peor incendio forestal en décadas.

(Ivana Sekularac, Daria Sito-Sucic y Edward McAllister. Edición de Mark Porter, Editado en español por Juana Casas)