Grecia.- Muere un migrante y tres son dados por desaparecidos tras un hundimiento cerca de Samos, en Grecia

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La Guardia Costera de Grecia ha recuperado este lunes el cuerpo de un migrante en el marco de una operación de búsqueda y rescate tras un hundimiento en los alrededores de la isla de Samos, situada en el mar Egeo, mientras continúan los esfuerzos para intentar hallar a otros tres desaparecidos. Las autoridades lanzaron la operación después de que la Policía localizara a 26 migrantes cerca de la playa de Petalides, en la costa norte de la isla, quienes comunicaron que llegaron en una embarcación y que había un total de cuatro desaparecidos. Las labores de búsqueda y rescate siguen activas en la zona, con la participación de un buque de la Guardia Costera, un helicóptero y personal terrestre, según fuentes oficiales citadas por el diario griego 'Kathimerini'. Durante los últimos días han sido rescatados cerca de 800 migrantes en los alrededores de Creta y otras zonas del mar Mediterráneo oriental, con la mayoría de las travesías iniciadas desde las costas de Libia. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que en 2025 han muerto más de 1.740 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo --incluida la oriental, que conecta con Grecia--, entre ellas al menos 40 en lo que va de diciembre.