Grecia reduce a la mitad población estudiantil universitaria tras eliminar largas pausas de estudio

ATENAS (AP) — Más de 300.000 estudiantes universitarios inactivos han sido eliminados de los registros en Grecia, reduciendo la población estudiantil oficial del país a casi la mitad, informaron las autoridades el viernes

La medida marca el fin de una práctica de décadas —formalmente abolida en una ley reciente— que permitía una matrícula extendida para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y largas pausas para trabajar

El viernes, el Ministerio de Educación informó que 308.605 estudiantes admitidos en programas de grado de cuatro años en universidades estatales antes de 2017 habían sido eliminados de los registros

"El estatus de estudiante no es válido de por vida en ninguna universidad europea moderna. Queremos títulos con valor, que reflejen esfuerzo, habilidades y pasión", afirmó la ministra de Educación, Sofia Zacharaki

Funcionarios del Ministerio indicaron que alrededor de 35.000 personas solicitaron con éxito la reinscripción en 2025

Los detractores a la reforma del gobierno conservador, principalmente de la comunidad académica, argumentan que el programa de segunda oportunidad no logró abordar la magnitud de la interrupción causada por la grave crisis financiera de Grecia en la década anterior

La población estudiantil activa del país se sitúa en poco más de 350.000 alumnos que estudian en 25 instituciones públicas de educación superior, según datos de 2024 de la Autoridad Helénica para la Educación Superior

Los programas de grado universitario en las universidades estatales son normalmente financiados por el gobierno. Hasta hace poco, sólo las universidades públicas que ofrecen títulos reconocidos por el Estado han operado en Grecia. Pero las universidades privadas reconocidas están siendo introducidas gradualmente

Funcionarios del Ministerio de Educación dijeron que los estudiantes inactivos —aquellos que habían interrumpido sus estudios— no imponían ninguna carga financiera directa a las universidades, pero creaban dificultades administrativas

"Con las listas de estudiantes actualizadas, las universidades ganan la capacidad de planificar con más precisión, aseveró Nikos Papaioannou, el viceministro de Educación. "Esa es una condición previa para mejorar la calidad académica, las operaciones diarias y los criterios utilizados para evaluar a las universidades griegas en los rankings internacionales"

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa