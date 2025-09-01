Grecia y Alemania desmantelan una red de tráfico de cocaína por Europa

ATENAS, 1 sep (Reuters) - La policía griega y alemana ha desmantelado una banda criminal que traficaba con cocaína escondida en camiones desde España a Grecia y otros países europeos, según informó la policía a última hora del domingo.

Dos presuntos miembros de la banda fueron detenidos en Grecia y otros tres en Alemania la semana pasada, según informó la policía en un comunicado. Otros presuntos miembros de la banda seguían huidos en España y Alemania.

El beneficio estimado de la banda hasta la fecha es de más de 5 millones de euros (US$5,85 millones), según el comunicado.

Los miembros escondían la droga en camiones que transportaban mercancías a nivel internacional o utilizaban camiones para entrar legalmente en España con el fin de conseguir la droga. Los vehículos estaban matriculados principalmente en Bulgaria para empresas de intereses griegos, mientras que los conductores eran de nacionalidad griega y búlgara, añade el comunicado.

En los últimos días se han confiscado más de 300 kilos de cocaína en redadas realizadas en Grecia y Alemania. Los dos países unieron sus fuerzas a raíz de una investigación iniciada gracias a un aviso de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), según informaron fuentes policiales.

Grecia ha intensificado la lucha contra el narcotráfico en los últimos años, en un momento en que Europa se ha convertido en uno de los principales mercados de cocaína.

(US$1 = 0,8542 euros) (Información de Yannis Souliotis; redacción de Renee Maltezou; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)