Greene lanza el primer juego completo de su carrera y Rojos vencen 1-0 a Cachorros

CINCINNATI (AP) — Hunter Greene lanzó un juego de un hit y Will Benson impulsó la única carrera con un doble en la cuarta entrada, mientras los Rojos de Cincinnati vencieron el jueves por la noche 1-0 a los Cachorros de Chicago.

Greene (7-4) ponchó a nueve y dio una base por bolas en su primer juego completo en su carrera. Después de retirar a Michael Busch con un profundo batazo al límite del campo para el primer out de la novena entrada, ponchó a Nico Hoerner e Ian Happ para finalizar el juego.

La victoria ayudó a Cincinnati a mantenerse a dos juegos de los Mets de Nueva York por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Los Cachorros, que aseguraron un lugar en la postemporada con una victoria de 8-4 en Pittsburgh el miércoles, aún pueden asegurar la ventaja de local en la ronda de comodines.

El abridor de los Cachorros, Colin Rea (10-7), logró un récord personal de 11 ponches y no dio bases por bolas en siete entradas. Su récord anterior de ponches era de nueve el 3 de abril de 2023 contra los Angelinos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes