Greene poncha a 12 y Rojos vencen 3-2 a Mets con intento de no-hitter hasta el sexto

CINCINNATI (AP) — Hunter Greene igualó su récord de la temporada con 12 ponches y los Rojos de Cincinnati vencieron el domingo 3-2 a los Mets, llevándose dos de tres de Nueva York y volviendo a estar por encima de .500.

Brandon Sproat (0-1) de Nueva York mantuvo a los Rojos sin hits durante cinco entradas y un tercio en su debut en las Grandes Ligas antes de permitir tres hits consecutivos: un sencillo del dominicano Noelvi Marte, un doble de desempate del otro dominicano Elly De La Cruz y un sencillo impulsor de Austin Hays.

Greene (6-4) permitió un hit en siete entradas, un jonrón de Brett Baty en la tercera entrada con un slider. Lanzó 30 lanzamientos de 100 mph o más y aumentó su total de la temporada a 346, el más alto entre los lanzadores abridores.

El dominicano Juan Soto conectó su 38º jonrón, un batazo en la novena entrada contra Tony Santillan.

Nueva York (76-67) lidera a Cincinnati y San Francisco (ambos 72-71) por el último comodín de la Liga Nacional.

Sproat permitió tres carreras, tres hits y cuatro bases por bolas en seis entradas con siete ponches.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.