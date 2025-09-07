LA NACION

Greene poncha a 12 y Rojos vencen 3-2 a Mets con intento de no-hitter hasta el sexto

CINCINNATI (AP) — Hunter Greene igualó su récord de la temporada con 12 ponches y los Rojos de Cincinnati vencieron el domingo 3-2 a los Mets, llevándose dos de tres de Nueva York y volviendo a estar por encima de .500.

Brandon Sproat (0-1) de Nueva York mantuvo a los Rojos sin hits durante cinco entradas y un tercio en su debut en las Grandes Ligas antes de permitir tres hits consecutivos: un sencillo del dominicano Noelvi Marte, un doble de desempate del otro dominicano Elly De La Cruz y un sencillo impulsor de Austin Hays.

Greene (6-4) permitió un hit en siete entradas, un jonrón de Brett Baty en la tercera entrada con un slider. Lanzó 30 lanzamientos de 100 mph o más y aumentó su total de la temporada a 346, el más alto entre los lanzadores abridores.

El dominicano Juan Soto conectó su 38º jonrón, un batazo en la novena entrada contra Tony Santillan.

Nueva York (76-67) lidera a Cincinnati y San Francisco (ambos 72-71) por el último comodín de la Liga Nacional.

Sproat permitió tres carreras, tres hits y cuatro bases por bolas en seis entradas con siete ponches.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

