Greenpeace critica el papel de Eni como patrocinador de los JJOO de Milán-Cortina

Por Giselda Vagnoni

MILÁN, 3 feb (Reuters) -

El grupo ecologista Greenpeace ha pedido a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno que pongan fin a su colaboración con la petrolera ⁠italiana Eni

y advirtió de que las operaciones ⁠de la empresa con combustibles fósiles socavan los esfuerzos por proteger los deportes que dependen de la nieve a medida que se calienta el clima.

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina se celebrarán del 6 al 22 de febrero ⁠y la empresa ‌estatal Eni ​es uno de los principales patrocinadores nacionales del evento.

Grupos ecologistas afirman que las actividades de Eni contribuyen de manera significativa al ​calentamiento global, acelerando la pérdida de la capa de nieve natural y la masa glaciar en los Alpes y otras ‌regiones donde se practican deportes de invierno.

"Los Juegos Olímpicos de Invierno necesitan nieve, ‌no combustibles fósiles", dijo Greenpeace en un vídeo en ​el que se veía una avalancha de petróleo negro que engullía a los esquiadores y el símbolo de los cinco anillos de los JJOO.

Eni dijo en un comunicado que "comparte la importancia de abordar el cambio climático" y que seguirá invirtiendo en la transición energética como parte de su plan para alcanzar las cero emisiones netas en 2050.

Greenpeace y ReCommon, otro grupo ecologista, han presentado una demanda por cambio climático contra Eni, que sigue en curso.

AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS EN LOS ALPES

El aumento de las temperaturas en los Alpes, que según el grupo de investigación especializado SLF está creciendo al doble de ⁠la media mundial, ya ha obligado al cierre de varias estaciones de esquí italianas y ha empujado a los organizadores a depender en gran medida de ​la nieve artificial.

Los activistas sostienen que las empresas cuyas actividades principales contribuyen al calentamiento global no deberían aparecer en eventos que dependen del frío para sobrevivir.

"Los contaminadores no deberían subir al podio en los Juegos. Es hora de que el Comité Olímpico Internacional (COI) renuncie al patrocinio del petróleo y el gas", dijo Greenpeace.

Greenpeace afirma que el COI debería seguir el precedente establecido en 1988, cuando se prohibió la publicidad del tabaco en los Juegos Olímpicos de Invierno, y eliminar por completo los patrocinios de combustibles fósiles.

Contactado por correo electrónico, el COI ⁠respondió que los JJOO en Italia se planificaron con un fuerte enfoque en reducir su huella y apoyar a las regiones que ​organizan eventos para adaptarse al cambio climático.

Los Juegos "colaboran con una serie de socios de diferentes sectores, incluidos aquellos que invierten en tecnologías y soluciones relevantes para la transición energética global", añadió.

Según los datos publicados por Greenpeace, las emisiones de dióxido de carbono de Eni en un solo año podrían derretir suficiente hielo glaciar como para ‍llenar 2,5 millones de piscinas olímpicas. "Eso es algo que, en mi opinión, no podemos aceptar y esa es la razón por la que estamos presionando al COI para que renuncie a este tipo de patrocinio para esta edición de los Juegos y las futuras", dijo Federico Spadini, portavoz de Greenpeace, a Reuters TV en una entrevista. Pero ENI rechaza ese cálculo, argumentando que traducir las emisiones de CO₂ de un solo operador energético en una parte específica de ​la pérdida potencial de masa glacial global es "un ejercicio simplista e incluso engañoso".

La empresa afirma que la estimación no tiene en cuenta la demanda global de energía fósil y el papel de los países en la definición de las políticas climáticas y la asignación de los recursos necesarios para la transición. (Información de Giselda Vagnoni; ‍información adicional de Karolos Grohmann e Iian Axon en Milán; edición de Keith Weir; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)