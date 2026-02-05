Greenpeace organiza una protesta en Milán mientras la antorcha olímpica llega a la ciudad

MILÁN, 5 feb (Reuters) -

El grupo ecologista Greenpeace organizó una protesta frente al Duomo de Milán ⁠el jueves, el día ⁠en que la antorcha olímpica llegó a la ciudad coanfitriona de los Juegos de Invierno.

Una escultura representaba los ⁠anillos olímpicos ‌goteando petróleo ​negro, una denuncia visual de las empresas a las que acusa ​de contribuir al calentamiento global y de amenazar los deportes de ‌invierno que dependen de las condiciones ‌climáticas frías.

"Fuera los contaminadores de ​los Juegos", se leía en una de las pancartas frente al Duomo, la catedral de Milán, en el corazón de la ciudad.

Greenpeace, que , ha instado a los organizadores de Milán-Cortina 2026 a romper sus vínculos con la gran empresa energética italiana.

Argumenta que las operaciones de Eni con combustibles fósiles socavan los esfuerzos ⁠por salvaguardar los deportes de nieve a medida que aumentan las temperaturas.

Los Juegos ​Olímpicos de Invierno se celebrarán del 6 al 22 de febrero. Eni, controlada por el Estado, es uno de los principales patrocinadores nacionales de los Juegos.

En un comunicado, Eni afirmó que "comparte la importancia de abordar el cambio climático" y que seguirá invirtiendo en la transición energética como ⁠parte de su plan para alcanzar las cero emisiones netas en 2050.

La ​llama olímpica, que comenzó su recorrido por Italia en diciembre tras ser encendida en Roma, llegó al norte de Milán el jueves por la mañana.

Se esperaba ‍que pasara por delante de la sede de Eni a lo largo del día.

La antorcha ha recorrido las 110 provincias italianas para generar entusiasmo en todo el país antes de los Juegos de 2026.

Los campeones olímpicos italianos ​de esquí Alberto Tomba y Deborah Compagnoni tendrán el honor de encender los pebeteros de los Juegos el viernes, según informó el miércoles Gazzetta dello Sport. (Información de Giselda Vagnoni; edición ‍de Keith Weir; edición en español de María Bayarri Cárdenas)