Greg Olson es nombrado coordinador ofensivo interino de los Raiders tras despido de Chip Kelly

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — Greg Olson fue nombrado coordinador ofensivo interino de los Raiders de Las Vegas el lunes, regresando a un rol familiar.

Olson, quien reemplaza a Chip Kelly después de que fuera despedido el domingo por la noche, fue el coordinador ofensivo de los entonces Raiders de Oakland en 2013-14 y se convirtió nuevamente en el OC del equipo en 2018 durante dos años en Oakland y dos en Las Vegas.

También fue coordinador ofensivo de otros cuatro equipos.

Olson, de 62 años, había sido contratado por el entrenador Pete Carroll este año para supervisar a los quarterbacks de los Raiders. Es el mismo rol que tuvo en 2023 para Carroll en Seattle.

Kelly fue despedido menos de cuatro horas después de que los Raiders fueran derrotados 24-10 por Cleveland. Las Vegas permitió que los Browns capturaran a Geno Smith diez veces y cayó a 2-9.

A través de los juegos del domingo, Las Vegas estaba empatado en el último lugar de la NFL con 15 puntos por juego, el segundo peor con 3,54 yardas por carrera y 3,7 capturas permitidas por juego, el tercer peor con 4,59 yardas por jugada y el quinto peor con un índice de pasador de 82,3.

