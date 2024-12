Greg Vanney busca completar la remontada del Galaxy con un título en la final de la MLS el sábado

CARSON, California, EE.UU. (AP) — Greg Vanney regresó con el Galaxy de Los Ángeles con la esperanza de restaurar al equipo como una de las franquicias más relevantes en la Major League Soccer.

El Galaxy está a punto de lograrlo este sábado en uno de los mayores giros en la historia de la liga.

Después de terminar casi al final de la Conferencia Oeste en 2023, el Galaxy recibe a los New York Red Bulls en la final de la Copa MLS. Una victoria otorgaría al Los Ángeles su sexto campeonato, liderando la liga, y el primero desde 2014.

“Este es el club donde comencé y me retiré. Para mí, como jugador, este ha sido mi hogar y como entrenador he vuelto porque aquí es donde pertenezco”, dijo Vanney el jueves. “Regresé porque sentí que quería la oportunidad de ayudar a que este club volviera a la tradición de competir por campeonatos”.

Vanney está en su cuarta temporada como entrenador del Galaxy después de dos períodos como jugador (1996-2001 y 2008). Estuvo a cargo del Toronto FC durante casi siete temporadas (2014 a 2020) y los llevó a dos apariciones en la Copa MLS, finalmente ganando en 2018.

Como defensor del Galaxy, Vanney les ayudó a ganar el Supporters’ Shield en una ocasión, la Copa de Campeones de la CONCACAF y una Copa Abierta de EE. UU. Alcanzó la final de la Copa MLS tres veces, incluyendo la temporada inaugural de la liga en 1996.

“He perdido tres antes, así que ahora el objetivo es cambiar la narrativa y llevar a este club de vuelta a la cima”, dijo Vanney.

El Galaxy, que se acostumbró al éxito durante los días de David Beckham y Landon Donovan, dejó su lugar como una de las franquicias insignia de la liga antes de este año.

Los Angeles Football Club, que ingresó a la liga en 2018, rápidamente se convirtió en uno de los mejores equipos de la MLS y ganó el título en 2022. Inter Miami FC luego se convirtió en la franquicia más reconocible de la liga cuando firmó a Lionel Messi. Irónicamente, a Beckham se le dio la oportunidad de comprar una franquicia de expansión, que terminó siendo Miami, cuando llegó a la MLS con el Galaxy en el 2007.

El Galaxy no alcanzó los playoffs en dos de las primeras tres temporadas de Vanney al mando, incluyendo el año pasado cuando un plantel diezmado por lesiones terminó sólo con ocho triunfos.

Sin embargo, Vanney no vaciló en su visión de que las mejoras detrás de escena conducirían a resultados futuros.

“Estoy orgulloso de todo el trabajo que todos han hecho a lo largo de los años para ayudar a reconstruir este club”, dijo Vanney. “Y cuando digo eso, me refiero desde la ciencia deportiva, desde el scouting, desde cada aspecto que necesitas. Cuando me senté para tener la oportunidad de obtener este trabajo, dije que para ganar un campeonato, hoy en día en la MLS, tienes que tener cada pieza de la infraestructura que es necesaria para apoyar a un equipo realmente bueno. No puedes solo tener un buen equipo y ninguna infraestructura y ganar. Nos tomó un par de años conseguir todas las piezas de ese equipo realmente bueno, y ciertamente lo hemos logrado, y este grupo encaja bien”.

En el campo, las incorporaciones de los delanteros Joseph Paintsil y Gabriel Pec han dado grandes dividendos. Reemplazaron a Javier “Chicharito” Hernández y Douglas Costa, quienes tuvieron tenencias decepcionantes y plagadas de lesiones con el club.

Pec fue seleccionado el Recién Llegado del Año de la MLS con 16 goles y 14 asistencias durante la temporada regular, el cuarto jugador en la historia de la franquicia con al menos 30 contribuciones de gol. Pec, quien también tiene tres goles y dos asistencias en cuatro partidos de playoffs, llevó al Galaxy en la final de la Copa MLS con un gol a los 75 minutos en la final de la Conferencia Oeste contra Seattle.

Paintsil tuvo 10 goles y 10 asistencias durante la temporada regular.

Pec y Paintsil se unieron a otros armadores de renombre en la MLS como Riqui Puig y Dejan Joveljic. El Galaxy tuvo 69 goles durante la temporada regular, que fue el máximo en el Oeste y el tercero en la MLS.

Puig, quien tuvo 13 goles y 15 asistencias en la temporada regular, se perderá la final del sábado después de sufrir un desgarro del ligamento anterior cruzado en su rodilla izquierda en la final de la Conferencia Oeste del sábado pasado. Tuvo cuatro goles y cuatro asistencias en los cuatro partidos de playoffs del Galaxy.

“El año pasado fue una tormenta perfecta de muchos desafíos dentro de este grupo, y los manejamos. Siempre digo que no sacrificamos el año pasado por donde podríamos estar al comienzo de este año, y lo asumimos el año pasado”, dijo Vanney. “Pero nos aferramos a la noción de que íbamos a tener dos espacios abiertos de DP, y necesitábamos encontrar a los chicos adecuados para lo que estábamos tratando de hacer y sabíamos que habría un par de otros espacios que tendríamos que llenar”.

El Galaxy fue el segundo sembrado en la Conferencia Oeste, lo que les da el derecho de ser anfitriones de la final el sábado. Tienen 16 victorias en el Dignity Health Sports Park esta temporada mientras intentan convertirse en el tercer equipo consecutivo en ganar el campeonato después de no haber llegado a los playoffs el año anterior.

