Gremio de la mina chilena de cobre Mantoverde dice se alista para extender huelga

SANTIAGO, 12 ene (Reuters) - Los trabajadores de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde se preparaban para extender una huelga contractual que afecta la producción del yacimiento, mientras el diálogo con la empresa permanece congelado, dijo el lunes el sindicato.

El gremio de 645 socios agregó en un comunicado que fue notificado por la autoridad laboral que la empresa no contará con personal de emergencia del gremio "por incumplimiento de los requisitos legales y presentaciones fuera de plazo".

"El Sindicato decidió activar planes de contingencia financiera de apoyo económico de los socios, que permitirán sostener la huelga por al menos dos meses más", señaló. La paralización inició el 2 de enero tras el fracaso del proceso formal de negociación, así como de una mediación con el gobierno. Otra nueva oferta de la empresa fue rechazada la semana pasada.

"Las conversaciones entre las partes se mantienen congeladas, sin que se visualice un pronto acuerdo", agregó.

Detalló que está "totalmente detenido" el proceso de apilamiento de óxidos y una nueva planta concentradora ha tenido sucesivas interrupciones.

La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Mantoverde es 70% propiedad de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals. (Reporte de Fabián Cambero)