Gremio de mina chilena de cobre Mantoverde denuncia reemplazos en la huelga; firma niega infracción

SANTIAGO, 16 ene (Reuters) - El sindicato de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde, de la canadiense Capstone Copper, denunció el viernes un reemplazo ilegal de trabajadores, en medio de la huelga contractual que ya suma 15 días, mientras la empresa negó la infracción.

Los agremiados iniciaron la paralización el 2 de enero tras el fracaso del proceso formal de negociación y de una mediación gubernamental.

"El Sindicato condena la grave infracción a la ley en que está incurriendo la Empresa. (...) Exigimos a la empresa que cumpla a la brevedad lo dispuesto por la autoridad laboral", dijo en un comunicado.

Agregó que la estatal Dirección del Trabajo "dictó resolución en que se confirma que la empresa no cumplió los requisitos legales para poder recibir el reintegro de huelguistas sino hasta 30 días después de su inicio".

En tanto, la empresa explicó que en la fiscalización el regulador no estimó que hubiese reemplazantes, por lo que no instruyó la salida de ningún operario. "Sin embargo, la DT constató una mayor productividad promedio por trabajador, lo que bajo su interpretación constituía reemplazo".

"La compañía no comparte esta interpretación, pero de todas maneras de forma voluntaria accedió a bajar la productividad de los trabajadores", aseguró.

"Mantoverde actúa en estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y de todas las normas aplicables", acotó. Esta semana, el sindicato afirmó que había activado un plan de contingencia financiera para los socios, que permitiría sostener la huelga por al menos dos meses más.

La empresa y el gremio de trabajadores han discrepado sobre el impacto de la huelga en las operaciones del yacimiento.

Mantoverde es 70% propiedad de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals. (Reporte de Fabián Cambero)