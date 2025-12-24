Gremio de mina chilena Mantoverde de Capstone Copper dice listo para huelga si fracasa mediación

SANTIAGO, 24 dic (Reuters) - Los trabajadores de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde de la canadiense Capstone Copper están listos para iniciar una huelga en caso de que fracase la mediación en curso para un nuevo contrato colectivo, dijo el miércoles el gremio.

A mediados de diciembre, la asociación de 645 miembros rechazó la oferta contractual, abriendo camino a una paralización. Sin embargo, la legislación local contempla un período de mediación gubernamental de cinco días, extensible por el mismo plazo si ambas partes lo acuerdan.

La compañía "hasta el momento no ha hecho nuevas propuestas que permitan avanzar en las conversaciones, las que terminan el 26 de diciembre", dijo en un comunicado.

El gremio detalló que la huelga podría hacerse efectiva el lunes 29 de diciembre.

"El sindicato está preparado para una extensa huelga, que podría generar una pérdida de ingresos a la Compañía por más de US$100 millones al mes", agregó.

Mantoverde es 70% propiedad de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals. Para 2025, estima una producción de cátodos de cobre entre 29.000-32.000 toneladas. (Reporte de Fabián Cambero)