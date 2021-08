Gremio de mina de cobre caserones en chile decide iniciar huelga ante fracaso diálogo contractual

SANTIAGO, 9 ago (Reuters) - Los trabajadores de la mina chilena de cobre Caserones, de la japonesa JX Nippon Copper, decidieron el lunes iniciar una huelga en el yacimiento ante el fracaso de las negociaciones para un nuevo contrato colectivo, dijo el sindicato.

Las partes estaban en un proceso de conversaciones con intermediación gubernamental, pero los agremiados resolvieron en asambleas iniciar la paralización el martes a primera hora.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo toda vez que la empresa ha manifestado que no tiene más presupuesto en esta negociación, y por lo tanto, no está en condiciones de entregar una nueva oferta", dijo el gremio en un comunicado.

Caserones produjo 126.972 toneladas de cobre en 2020. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, Editado por Manuel Farías)

Reuters