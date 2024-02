Buenos aires (ap) — la conflictividad social se recalentó el miércoles en argentina con la huelga que realizan los sindicatos de pilotos y de personal aeronáutico de tierra en reclamo de mejoras salariales y que afecta a decenas de miles de pasajeros.

Por el cese de actividades por 24 horas la mayoría de los más de 50 aeropuertos del país estaban abiertos pero las aerolíneas habían cancelado cientos de vuelos. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, el más importante del país y situado en las afueras de Buenos Aires, sólo operaban la compañía de bajo costo Flybondi y American Airlines, que tienen su propio personal de tierra.

El gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei enfrenta un contexto de creciente malestar social por la disparada de los precios y la caída de la actividad económica. En este contexto, los reclamos salariales están a la orden del día.

A su llegada al aeroparque de la capital argentina el estadounidense André DeRouen y su esposa se enteraron de la cancelación de su vuelo hacia Puerto Iguazú, desde donde tenían previsto trasladarse a las Cataratas de Iguazú, uno de los principales puntos turísticos del país sudamericano.

El viaje del matrimonio fue planificado en 2023 pensando en celebrar el 70 cumpleaños de DeRouen en suelo argentino. "Hasta ahora mi viaje a Buenos Aires estuvo genial pero esta mañana no ha sido así... Es muy molesto", se lamentó el hombre en declaraciones a The Associated Press.

El estadounidense explicó que no es seguro que pueda obtener el reembolso de los dos pasajes y que el próximo vuelo que consiguió el matrimonio para llegar a su destino está programado para el 4 de marzo.

Unas 163 partidas y 161 llegadas desde y hacia ese aeropuerto capitalino, con conexiones a estaciones aéreas nacionales y de la región, han sido suspendidas.

La estatal Aerolíneas Argentinas informó por su lado que fueron afectados 331 vuelos por la medida de fuerza adoptada por la Asociación del Personal Aeronáutico, que agrupa a los trabajadores de rampa y pista, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales.

La huelga afectará a cerca de 24.000 pasajeros sólo de la empresa estatal y su costo en el resultado operativo rondará los dos millones de dólares.

Los gremialistas aeronáuticos acusan al gobierno de pretender desacreditar a los sindicatos y señalaron al Ministerio de Economía como el responsable de hacer naufragar las negociaciones salariales.

El conflicto gremial se desencadenó la semana pasada, cuando Aerolíneas Argentinas e Intercargo —que brinda asistencia en tierra y traslados de equipaje— recibieron una propuesta de 12% de aumento que fue considerada escasa por parte de los tres sindicatos que nuclean al personal de distintas líneas aéreas, que consideran que su pérdida de poder adquisitivo es de al menos 70%.

Según los gremialistas, había un principio de acuerdo para que los trabajadores aeronáuticos recibieran un 16% de mejora salarial en febrero y 12% en marzo, que terminó frustrándose.

La inflación se ha disparado en Argentina en los últimos meses, en gran parte por la devaluación aplicada por el gobierno de Milei de más de 50% al poco de llegar al poder el 10 de diciembre y la eliminación de subsidios al transporte público y a servicios como la luz. En diciembre y enero el acumulado del alza del costo de vida fue de cerca de 46%. En tanto, según los últimos datos de enero la tasa de inflación anual es de alrededor de 254%.

Durante las primeras horas del día el acceso al aeroparque situado en la capital estuvo vedado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que se mantenga la libre circulación en esa y otras terminales. “Los que se creen dueños de la calle intentaron bloquear el ingreso... Di la orden expresa para que a través de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) se mantenga la libre circulación".

Los reclamos de aumento salarial de diversos sectores se han disparado en los últimos días, en los que docentes de escuelas públicas, conductores de trenes urbanos y personal de la salud han ido a la huelga.

La periodista de AP Natacha Pisarenko colaboró en esta nota.