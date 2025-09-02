Grenergy acuerda vender la fase 4 del proyecto Oasis Atacama en Chile a CVC
2 sep (Reuters) - Grenergy Renovables SA:
* Anunció el lunes un acuerdo para la venta de la fase 4 del proyecto de Oasis Atacama (272MW + 1,1GWH) en el norte de Chile
* Ha acordado la venta del 100% de la fase 4 del proyecto por un valor empresa de US$475 millones
* Venta a DIF, un fondo neerlandés adquirido por CVC en 2024
* Se espera que la fecha de explotación comercial (COD) del proyecto sea en el primer semestre de 2026 y que la transmisión de activos se realice posteriormente
* Grenergy también llevará a cabo las actividades de operación y mantenimiento durante un periodo de cinco años
* El valor de la empresa incluye unos US$24 millones en función del cumplimiento de unos determinados hitos (earn-outs)
