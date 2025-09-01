Grenergy vende la fase 4 del proyecto Oasis de Atacama al fondo CVC por 405 millones de euros

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Grenergy ha acordado la venta de la totalidad de la fase 4 del proyecto Oasis de Atacama, en el norte de Chile bajo la denominación Gabriela, a DIF, el fondo holandés adquirido por CVC hace un año, por valor de US$475 millones (405 millones de euros), según ha informado la compañía a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado. En la operación se incluyen aproximadamente US$24 millones (20 millones de euros) en función del cumplimiento de unos determinados hitos.

El proyecto de Atacama cuenta con una capacidad instalada de 272 megavatios (MW) solares y 1100 megavatios por hora (MWh) de almacenamiento. Actualmente se encuentra en construcción y está respaldado por un acuerdo de compra de energía (PPA) firmado bajo modalidad híbrida.

La firma estima que la puesta en marcha de este proyecto sea en el primer semestre de 2026 y que la transmisión de dichos activos tenga lugar posteriormente con la financiación, además del cumplimiento de las condiciones precedentes habituales.

Al mismo tiempo, Grenergy llevará a cabo las actividades de operación y mantenimiento del proyecto durante un período de cinco años.

Grenergy había cerrado la financiación para la construcción de la fase 4 de este proyecto mediante un préstamo verde por un total de US$324 millones (276 millones de euros), una operación en la que participaron entidades como BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Scoatiabank y SMBC.