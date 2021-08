griego tentoglou gana el oro en salto largo en último intento, plata y bronce para cuba

(Actualiza con detalles, citas)

Por Sudipto Ganguly

TOKIO, 2 ago (Reuters) - El griego Miltiadis Tentoglou ganó el lunes la prueba de salto de longitud masculina de la forma más dramática, al saltar 8,41 metros en su último intento para arrebatarle la medalla de oro al cubano Juan Miguel Echevarría.

Tentoglou era el líder mundial antes de Tokio tras un salto de 8,60 metros en una competición nacional en mayo, pero le costó encontrar su forma y estaba fuera de las posiciones de medalla cuando salió a la pista para su último intento.

Tocó la tabla de batida perfectamente para igualar la primera marca, y su segundo mejor salto, de 8,15 metros, le aseguró el oro al superar los 8,09 metros del segundo mejor salto del cubano.

"Ha sido una competición increíble. Qué salto tan increíble, el último", dijo el griego tras ganar el primer oro de su país en salto de longitud

Echevarría, cojeando, tenía una oportunidad más de mejorar su segundo mejor salto, pero se desplomó, quedando de rodillas en la tabla, antes de ser consolado por su compatriota Maykel Masso, que ganó el bronce con 8,21.

"Ahora mismo me siento muy mal, me duele la vida, me duele el alma, me duele la pierna, me duele todo", dijo Echevarría a la prensa cubana tras la competencia. "En todos los saltos lo di todo, llegó el momento en que no pude, me siento como que perdí, sinceramente lo soñé tanto".

Hace 30 años se celebró la mayor competición de salto de longitud de la historia, que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Tokio, el mismo lugar en el que ahora se encuentra el Estadio Olímpico, cuando Mike Powell estableció el récord mundial aún vigente de 8,95 metros tras un épico duelo con el estadounidense Carl Lewis.

El nuevo estadio, vacío por las restricciones de COVID-19 y en horario matutino, hizo que la prueba del lunes pareciera a un millón de años luz de aquella gran noche, y los atletas parecían conscientes, ya que hasta los últimos saltos no mostraron su mejor forma.

El español Eusebio Cáceres parecía encaminado hacia el bronce con su último salto de 8,18 metros antes del salto final de Tentoglou. (Reporte de Sudipto Ganguly y Mitch Phillips, editado en español por Tomás Cobos y Javier Leira)

Reuters