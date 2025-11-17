Griegos marchan para conmemorar el aniversario de la revuelta estudiantil de 1973 contra la Junta

ATENAS, 17 de noviembre (Reuters) - 10.000 griegos marcharon el lunes por Atenas para conmemorar el aniversario de un levantamiento estudiantil sofocado violentamente en 1973 que ayudó a derrocar a la dictadura militar que gobernaba el país.

La marcha anual hacia la embajada de Estados Unidos, país al que muchos griegos acusan de apoyar la dictadura de 1967-1974, es a menudo un punto focal de las protestas.

Al frente de la procesión, unos jóvenes sostenían una bandera manchada de sangre que perteneció a los estudiantes que participaron en la revuelta. Corearon el himno nacional cuando llegaron a la embajada, fuertemente custodiada y bloqueada por filas de vehículos policiales.

Algunos manifestantes sostenían claveles y otros coreaban eslóganes en solidaridad con los palestinos. La policía había desplegado más de 5.000 agentes en Atenas. Decenas de personas fueron detenidas antes de la marcha y 11 fueron arrestadas.

Previamente se habían depositado coronas de flores y claveles en el Politécnico de Atenas, escenario de la sangrienta represión del 17 de noviembre de 1973, cuando tanques del Ejército irrumpieron a las puertas del edificio para aplastar la protesta estudiantil contra los militares que gobernaban Grecia. Murieron decenas de personas.

(Reporte de Renee Maltezou; Editado en Español por Javier Leira)