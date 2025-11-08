GRIEZMANN anota dos goles y lidera al Atlético en victoria 3-1 sobre Levante

BARCELONA, España (AP) — Antoine Griezmann mostró su forma goleadora de antaño al anotar dos goles para ayudar al Atlético de Madrid a vencer 3-1 al Levante el sábado en la Liga Española.

El máximo goleador histórico del Atlético ingresó en el minuto 61 y necesitó solo unos segundos para marcar el gol de la ventaja. Añadió otro a diez minutos del final para sellar la victoria.

Esos fueron los goles número 202 y 203 para Griezmann en el Atlético, quien a sus 34 años juega un papel reducido en el equipo de Diego Simeone, pero sigue contribuyendo con su creación de juego y anotaciones.

Griezmann se convirtió en el máximo goleador del Atlético con su gol número 174 para el club en enero de 2024. Ha anotado cinco veces esta temporada, incluyendo en una histórica victoria por 5-2 sobre el Real Madrid.

El Atlético se adelantó contra el Levante gracias a un gol en propia puerta de Adrián de la Fuente en el minuto 12 antes de que Manu Sánchez igualara para los visitantes en el 21.

Griezmann tuvo un impacto inmediato cuando Simeone lo envió al campo. Primero avanzó rápidamente para rematar un centro raso de Marcos Llorente, y luego estuvo en posición para empujar un rebote y dejar el resultado fuera de duda.

"Los equipos que llegan lejos tienen un buen banquillo, así que todos tenemos que estar listos para entrar", afirmó. "Preferiría jugar más porque todos los jugadores quieren jugar, pero lo acepto y hago lo que puedo para ayudar a mis compañeros".

La victoria colocó al Atlético igualado en puntos con el Barcelona, a cinco puntos del líder Real Madrid.

___

