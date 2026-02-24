Griezmann: con destino en la MLS

La franquicia de esa Liga negocia con Atlético Madrid el pase del delantero de 34 años, máximo artillero histórico del "colchonero" con 210 festejos, y podría sumarlo en el mercado de pases que cierra el 26 de marzo.

En su defecto, según "The Athletic", podría incorporarlo a sus filas en la próxima "ventana" del mercado que se abrirá el 13 de julio y se cerrará el 2 de septiembre.

Griezmann, con pasado en la Real Sociedad y en Barcelona, renovó contrato con Atlético Madrid en junio y hasta 2027, pero no sería parte del proyecto del club cuyo plantel entrena el argentino Diego Simeone. (ANSA).