Griezmann: con destino en la MLS
El delantero francés es el apuntado por Orlando City Soccer
La franquicia de esa Liga negocia con Atlético Madrid el pase del delantero de 34 años, máximo artillero histórico del "colchonero" con 210 festejos, y podría sumarlo en el mercado de pases que cierra el 26 de marzo.
En su defecto, según "The Athletic", podría incorporarlo a sus filas en la próxima "ventana" del mercado que se abrirá el 13 de julio y se cerrará el 2 de septiembre.
Griezmann, con pasado en la Real Sociedad y en Barcelona, renovó contrato con Atlético Madrid en junio y hasta 2027, pero no sería parte del proyecto del club cuyo plantel entrena el argentino Diego Simeone. (ANSA).