Griezmann: "Ojalá pueda mejorar porque todavía no he llegado a mi techo"

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, se mostró "contento del trabajo" que está realizando en esta temporada, aunque admite que espera "mejorar" porque no ha alcanzado aun su "techo", mientras que tiene claro que a partir de este sábado ante el Getafe van a afrontar "19 finales" en LaLiga Santander.

"Estoy muy feliz, orgulloso y contento del trabajo que estoy haciendo para ayudar al equipo al máximo. Tener ese apoyo de la gente me da un plus para jugar mi mejor fútbol y ojalá pueda mejorar porque todavía no he llegado a mi techo y estoy intentando hacer lo mejor posible como siempre", señaló Griezmann tras recibir el premio al 'Jugador Cinco Estrellas' de enero que elige la afición colchonera.

El de Macon incidió en la importancia de sus hinchas. "Yo creo que es muy importante, les necesitamos siempre porque es un plus nosotros. Cuando hablas del 'Atleti', lo primero que te viene es el estadio y la afición, sin ellos siempre nos cuesta mucho más", apuntó.

"Tenemos 19 finales (en LaLiga Santander) y todas en nuestra casa deben ser un 'infierno' para nuestros rivales. Yo confío en ella para que a partir de este sábado sea un ambiente increíble y podamos disfrutar de ellos", añadió.

El internacional asegura que el jugador nota "cuando el ambiente está más frío o más caliente" y cómo "el estadio empuja cuando llegas al campo rival". "Lo que tenemos que conseguir es ese ambiente de siempre del 'Atleti', un estadio difícil para el rival, da igual el que sea, el Getafe o el Sevilla. Tiene que haber un ambiente difícil y que para nosotros sea un plus y que nos empuje en cada ocasión. Nosotros pelearemos hasta el final, pero necesitamos también de nuestra gente", subrayó.

Finalmente, Griezmann espera un partido complicado en la visita del Getafe. "Es un equipo difícil al que siempre nos cuesta ganar. Es un partido cerrado y será una bonita batalla de nuevo. Otra vez es en casa y necesitamos de nuestra gente para dar estar al mejor nivel", recalcó.

Europa Press