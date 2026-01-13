Griezmann salva al Atlético ante el Deportivo para avanzar a cuartos de la Copa

Antoine Griezmann salió al rescate del Atlético de Madrid con un gol de falta para vencer este martes 1-0 al Deportivo de La Coruña, de segunda división, en Riazor y darle así el pase a cuartos de la Copa del Rey.

El atacante francés, que ya avisó antes del descanso al estrellar un esférico al larguero, lanzó un obús con la izquierda hacia la escuadra del conjunto gallego (61').

Sin embargo, a raíz del tanto rojiblanco, el Deportivo puso en apuros a los pupilos de Diego Simeone que incluso llegaron a encerrarse en su campo en varios momentos del último tramo del encuentro, mientras se escuchaba en la grada "sí, se puede".

En el tiempo de descuento, el Atlético casi aprovecha una contragolpe para sentenciar el choque, pero Pablo Barrios definió mal su disparo cruzado tras recibir un balón del argentino Thiago Almada.